河南科技大学农业装备工程学院院长姬江涛：以农业装备智能化推动智慧农业发展

“农业装备产业在我市经济发展中占据重要位置，而品种单一、智能化程度低、可靠性差是当前我市乃至国内无人化农场生产的主要问题，开展群体智能和自主作业智慧农场技术体系建设尤为迫切和重要。”河南科技大学农业装备工程学院院长姬江涛教授在授课时如是说。

“农业装备产业在我市经济发展中占据重要位置，而品种单一、智能化程度低、可靠性差是当前我市乃至国内无人化农场生产的主要问题，开展群体智能和自主作业智慧农场技术体系建设尤为迫切和重要。”河南科技大学农业装备工程学院院长姬江涛教授在授课时如是说。

近年，我国在建设数字中国、实施乡村振兴战略等重大战略部署中，都把发展智慧农业作为重要内容。所谓智慧农业，就是现代信息技术与传统农业深度融合形成的数字化农业方式，是在信息技术和先进装备条件的基础上，实现生产过程的精准感知、智能控制、智慧管理，追求农业更高资源利用率、更高劳动生产率和更好从业体验感的农业形态。

姬江涛指出，当前，无人化农场已可以脱离人工操作，但仍需人工来决策、判断。智慧农场是自动化农场的更高阶段，具备智能决策功能，通过机器人可以实现对农业的自主作业、群体协同、精准管控和智慧管理，进而实现农业劳动力的进一步解放。

姬江涛认为，智慧农场是解决当前世界农业“谁来种地”“怎样种好地”两大难题的有效途径，也是衡量一个国家农业现代化水平的重要标志之一。推动现代农业装备智能化是实现智慧农业的重要途径，将进一步节约生产成本，提高粮食产量和农业效益。

姬江涛建议，在加快无人化农场向智慧农场发展的过程中，要加紧农业装备的研发，因地制宜研发新的品种，满足不同的市场需求；同时，要加大研发力度，推动既有农业装备智能化。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 苗得雨 邢维京）