洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国家农机装备创新中心总经理王云飞：发展壮大农机产业集群 从“一枝独秀”走向“百花齐放”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.22 08:26

　　“产业集群是产业现代化发展的主要形态，是决定地区经济发展水平乃至影响国际经济竞争的战略性力量。”国家农机装备创新中心总经理王云飞表示，大力发展产业集群是壮大洛阳农机产业的有效途径之一。

　　王云飞介绍，洛阳农机产业有龙头、有基础、有优势，但长期以来存在着农机企业小而散、产业协同不足等问题，制约农机产业长远发展。近年来，洛阳大力推动农机产业集群发展，洛阳现代农机装备制造业集群去年整体产业集群规模突破1000亿元。今年2月，洛阳现代农机装备制造业集群正式迈入国家先进制造业集群梯队。

　　在王云飞看来，推动产业集群发展，要牵住产业协同这个“牛鼻子”。“当前洛阳农机企业更注重整机生产，对关键零部件的关注度不足。”王云飞坦承，如果无法保障核心零部件的供应，整机的生产也无法得到保障，不利于产业集群的长期发展。建议洛阳本地企业结合集群发展需要和自身实际，做精做专核心零部件，形成一批专精特新企业，从“一枝独秀”走向“百花齐放”，打通产业链供应链堵点卡点，推动产业集群做大做强。

　　王云飞表示，洛阳现代农机装备制造业集群要以提高农机装备产业发展质量和效益为中心，以产业升级、壮大规模为目标，以国家农机装备创新中心建设为抓手，培育具有国际竞争力的行业龙头企业，打通供应链、协同上下游，进而带动全市农机装备生产技术水平、智能化水平和核心竞争力全面提升。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 苗得雨 邢维京）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 强降水要来了！洛阳市气象局发布重要...
  • 出行注意！洛阳15条公交线路临时调整
  • 二外与其他学校进行“联合考试”？洛...
  • 亚洲最大铁路枢纽客站建设用上“洛阳...
  • 市委召开专题会议 研究深化“三医联动...
  • 洛阳疾控发布重要提醒！
  • 今日起，洛阳市18.3万余名考生参加中考
  • 唱歌、阅读、走模特步……洛阳老年人...
  • 洛阳城镇非私营单位在岗职工公积金缴...
  • 到2025年，洛阳将布局建设20家左右市...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    为“荷”而来

    河洛江南插秧忙

    水天一色

    一日之计在于晨
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605