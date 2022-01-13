国家农机装备创新中心总经理王云飞：发展壮大农机产业集群 从“一枝独秀”走向“百花齐放”

“产业集群是产业现代化发展的主要形态，是决定地区经济发展水平乃至影响国际经济竞争的战略性力量。”国家农机装备创新中心总经理王云飞表示，大力发展产业集群是壮大洛阳农机产业的有效途径之一。

“产业集群是产业现代化发展的主要形态，是决定地区经济发展水平乃至影响国际经济竞争的战略性力量。”国家农机装备创新中心总经理王云飞表示，大力发展产业集群是壮大洛阳农机产业的有效途径之一。

王云飞介绍，洛阳农机产业有龙头、有基础、有优势，但长期以来存在着农机企业小而散、产业协同不足等问题，制约农机产业长远发展。近年来，洛阳大力推动农机产业集群发展，洛阳现代农机装备制造业集群去年整体产业集群规模突破1000亿元。今年2月，洛阳现代农机装备制造业集群正式迈入国家先进制造业集群梯队。

在王云飞看来，推动产业集群发展，要牵住产业协同这个“牛鼻子”。“当前洛阳农机企业更注重整机生产，对关键零部件的关注度不足。”王云飞坦承，如果无法保障核心零部件的供应，整机的生产也无法得到保障，不利于产业集群的长期发展。建议洛阳本地企业结合集群发展需要和自身实际，做精做专核心零部件，形成一批专精特新企业，从“一枝独秀”走向“百花齐放”，打通产业链供应链堵点卡点，推动产业集群做大做强。

王云飞表示，洛阳现代农机装备制造业集群要以提高农机装备产业发展质量和效益为中心，以产业升级、壮大规模为目标，以国家农机装备创新中心建设为抓手，培育具有国际竞争力的行业龙头企业，打通供应链、协同上下游，进而带动全市农机装备生产技术水平、智能化水平和核心竞争力全面提升。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 苗得雨 邢维京）