洛阳深入挖掘以非遗为主的河洛文化资源 探索推动非遗跨界融合

近年，我市深入挖掘以非遗为主的河洛文化资源，在致力于非遗保护传承的基础上，通过“非遗+旅游”“非遗+文创”“非遗+研学”等跨界融合新模式，为非遗插上创造性转化和创新性发展的“金翅膀”，将非遗文化巧妙融入现代生活，促进文旅深度融合发展。

编者按

争创国家级河洛文化生态保护区，是省委、省政府赋予洛阳的重任，也是洛阳“十四五”规划的重要内容。日前，《河洛文化生态保护区总体规划(2021—2035)》正式出台，为河洛文化生态保护区建设擘画了时间表、路线图。本报今起推出“聚焦河洛文化生态保护区”系列报道，解读河洛文化生态保护区建设的重要举措、生动实践等。敬请关注。

近年，我市深入挖掘以非遗为主的河洛文化资源，在致力于非遗保护传承的基础上，通过“非遗+旅游”“非遗+文创”“非遗+研学”等跨界融合新模式，为非遗插上创造性转化和创新性发展的“金翅膀”，将非遗文化巧妙融入现代生活，促进文旅深度融合发展。

游客在洛邑古城景区体验拓印技艺（资料图片）

非遗进景区，旅游添活力

近日，在洛邑古城景区“汝阳刘”毛笔店内，“汝阳刘”毛笔传承人刘建国现场展示毛笔制作绝技，娴熟的手法与精湛的技艺引来不少游客的围观与叫好。

“以前，非遗传承只是手工技艺者一代一代之间的传承。如今，通过与景区结合，更多人可以参与到文化传承中来，也进一步提升了‘汝阳刘’的知名度。”刘建国说。

雕叶为画的左丘叶雕、笛箫漆艺坊的传统民俗乐器体验、六千剧院的河洛戏曲吟唱……走进洛邑古城景区，丰富多彩、形式多样的非遗活态展示，满足了游客体验性、个性化、多样化需求。

如今，多项国家级、省级非遗项目汇聚于洛邑古城景区，吃、穿、用、玩应有尽有，让游客在认识非遗的同时，走近非遗背后的历史文化、风土人情，更为直观地感受河洛文化的魅力。

“洛邑古城景区已进驻200余项非物质文化遗产项目，实现了‘用园区涵养非遗，以非遗浸润园区’的非遗旅游融合发展目标。”洛邑古城景区相关负责人说，非遗与旅游的融合让非遗焕发新的生命力，也赋予旅游业更多活力。