洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳深入挖掘以非遗为主的河洛文化资源 探索推动非遗跨界融合
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.22 08:35

　　编者按

　　争创国家级河洛文化生态保护区，是省委、省政府赋予洛阳的重任，也是洛阳“十四五”规划的重要内容。日前，《河洛文化生态保护区总体规划(2021—2035)》正式出台，为河洛文化生态保护区建设擘画了时间表、路线图。本报今起推出“聚焦河洛文化生态保护区”系列报道，解读河洛文化生态保护区建设的重要举措、生动实践等。敬请关注。

　　近年，我市深入挖掘以非遗为主的河洛文化资源，在致力于非遗保护传承的基础上，通过“非遗+旅游”“非遗+文创”“非遗+研学”等跨界融合新模式，为非遗插上创造性转化和创新性发展的“金翅膀”，将非遗文化巧妙融入现代生活，促进文旅深度融合发展。

游客在洛邑古城景区体验拓印技艺（资料图片）

　　非遗进景区，旅游添活力

　　近日，在洛邑古城景区“汝阳刘”毛笔店内，“汝阳刘”毛笔传承人刘建国现场展示毛笔制作绝技，娴熟的手法与精湛的技艺引来不少游客的围观与叫好。

　　“以前，非遗传承只是手工技艺者一代一代之间的传承。如今，通过与景区结合，更多人可以参与到文化传承中来，也进一步提升了‘汝阳刘’的知名度。”刘建国说。

　　雕叶为画的左丘叶雕、笛箫漆艺坊的传统民俗乐器体验、六千剧院的河洛戏曲吟唱……走进洛邑古城景区，丰富多彩、形式多样的非遗活态展示，满足了游客体验性、个性化、多样化需求。

　　如今，多项国家级、省级非遗项目汇聚于洛邑古城景区，吃、穿、用、玩应有尽有，让游客在认识非遗的同时，走近非遗背后的历史文化、风土人情，更为直观地感受河洛文化的魅力。

　　“洛邑古城景区已进驻200余项非物质文化遗产项目，实现了‘用园区涵养非遗，以非遗浸润园区’的非遗旅游融合发展目标。”洛邑古城景区相关负责人说，非遗与旅游的融合让非遗焕发新的生命力，也赋予旅游业更多活力。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 强降水要来了！洛阳市气象局发布重要...
  • 出行注意！洛阳15条公交线路临时调整
  • 二外与其他学校进行“联合考试”？洛...
  • 亚洲最大铁路枢纽客站建设用上“洛阳...
  • 市委召开专题会议 研究深化“三医联动...
  • 洛阳疾控发布重要提醒！
  • 今日起，洛阳市18.3万余名考生参加中考
  • 唱歌、阅读、走模特步……洛阳老年人...
  • 洛阳城镇非私营单位在岗职工公积金缴...
  • 到2025年，洛阳将布局建设20家左右市...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    为“荷”而来

    河洛江南插秧忙

    水天一色

    一日之计在于晨
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605