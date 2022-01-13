为老年人义务理发 他们用爱心剪出邻里一家亲

“你呀，不仅手艺好，还是个热心肠！”20日上午，今年78岁的杨爱苗理完发一身清爽，冲业余理发师董玉粉竖起大拇指。

看，董玉粉（站着理发者）的好人缘

“你呀，不仅手艺好，还是个热心肠！”20日上午，今年78岁的杨爱苗理完发一身清爽，冲业余理发师董玉粉竖起大拇指。

在伊滨区寇店镇，像杨爱苗一样享受老年人免费理发服务的人还有很多，几乎每个社区都有热心理发师服务老人的“头等大事”。

她随叫随到，义务理发30多年

“玉粉，在家不？”“哎，来了来了！”20日一早，门外老人话音刚落，董玉粉就带着工具包在门口支起理发摊，一连为5位老人理了发。随叫随到，义务理发，她一干就是30多年。

今年59岁的董玉粉没专门学过理发，18岁在工厂工作时，因当时人们舍不得花钱理发，总有人托她“随便剪几下”，久而久之她就学会了理发。此后，除外出务工的6年外，街坊邻居谁来找她理发，她都欣然应允、分文不取。

记者看到，董玉粉的工具包里有剪刀、推子、喷壶等，30多年间，她自费换了很多次工具，服务邻里的步伐却从未停止。几个月前的一天，她发觉71岁的居民李淑苗有日子没来理发了，一打听才知道，对方因病行动不便，她二话不说便带上工具包上门为老人理发。“最近天热，她仍每月主动上门给我剪一回头发！”提起这件事，李淑苗很感动。

“都是街坊邻居，很多老人子女不在身边，能帮就帮。”董玉粉说。

“玉粉的爱心剪可不只在理发这件事上有。”闲聊中，杨爱苗提起了董玉粉家门前的小菜园。记者看到，菜园里种的有韭菜、豆角、玉米等，旁边还备有一把小剪刀……“这把剪刀是玉粉为方便我们到菜园取菜准备的。”