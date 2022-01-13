苦练深度研究的基本功—— 一谈以能力作风大提升推动重点工作大突破

最近，全市“能力作风建设年”活动推进会议召开，动员广大党员干部以更大力度持续提能力、转作风，推动全局性重点工作取得更大突破。会上，市委书记江凌针对克难攻坚、能力短板等问题讲了4个方面意见，其中，第一条就是深度研究工作，可谓意味深长、耐人寻味！

“涉浅水者得鱼虾，涉深水者得蛟龙。”

最近，全市“能力作风建设年”活动推进会议召开，动员广大党员干部以更大力度持续提能力、转作风，推动全局性重点工作取得更大突破。会上，市委书记江凌针对克难攻坚、能力短板等问题讲了4个方面意见，其中，第一条就是深度研究工作，可谓意味深长、耐人寻味！

众所周知，调查研究是正确决策的基本功，也是干好工作的基本功，是深入还是肤浅，是走心还是走形式，结果大不一样。特别是眼下，形势瞬息万变、发展日新月异，不管我们干什么工作，不多花几番心思，不狠下一番功夫，不把事情琢磨透，就难以抓住要害，就驾驭不了复杂局面，也就很难出圈出彩。这也是去年以来，从深度把脉经济数据，到深层研究产业趋势，再到深入调研青年喜好，“深度研究”作为一项重要要求被反复强调的原因。

在干事创业上，“摸透”才可能“干好”，“深入”才可能“深出”，这样的道理并不难懂。然而，现实中一些干部研究工作难言“深入”。比如抓产业，有的谋划工作避重就轻、避实就虚，对什么是“风口”一知半解，对怎么抓“集群”稀里糊涂，导致“日复一日、涛声依旧”，工作迟迟打不开局面；比如抓乡村振兴，有的部署与落实“上下一般粗”，有原则缺细则，有方向缺方法，人忙事没动；比如搞城市提质，有的工作“纸来纸去”、缺乏调研，情况不明决心大、心里无数点子多，不懂装懂、乱干蛮干……

这些“五花八门”的表现，不是单一环节的“肤浅”，而是体现在思考、谋划、落实等各个方面，影响的必然是工作成效。试想，在研究问题、推进工作中，如果只是泛泛知道一些概念和要求，如果只是停留在“差不多”“基本上”，浅尝辄止、一得自矜，而不是针对具体问题深度研究，在掰开、揉碎、啃烂的基础上由此及彼、由表及里地去思考、分析、比对、择优，又怎能增强工作的针对性和操作性，找到管用实用的良策，从而把工作干好干出彩？！

“眼睛贴近地皮，才能看见草根。”

无疑，苦练深度研究基本功，关键是要“深”得下去。为此，我们要改变传统思维、固有套路、习惯做法，更加注重研究新情况、善于分析新问题、大胆推行新办法，在风口产业谋划、产业集群壮大、精准招商引资等方面，努力把“是什么”“为什么”“怎么干”想透彻、弄明白，真正抓好点、走对路；要“沉下身子”多到一线，深挖细问“捞出问题”，以小见大、见微知著、举一反三，寻求破解之策；要手上时时有“抓手”，政策措施往操作层面“深一层”，变“规划图”为“施工图”，推动“三项重点工作”落细落到位。

毛主席曾说过：“调查就像‘十月怀胎’，解决问题就像‘一朝分娩’。”在深度思考工作上下功夫，在深度研究工作上下功夫，在深度推进工作上下功夫，未来“深”处，一定会孕育出洛阳更加出彩的明天！（洛平）