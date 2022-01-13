洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

81岁老人来洛探亲迷路 铁路民警提供贴心服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.22 08:31

　　昨日，记者从洛阳龙门站派出所获悉，前几天，民警在执勤时对一位从外地来洛探亲却迷路的老人实施救助，帮老人与其亲人取得联系。

　　14日21时许，洛阳龙门站派出所民警高坤、兰倩倩和曹颖正在洛阳龙门站周边巡逻，突然看到一位穿着睡衣的老太太，用棍子挑着行李，站在街头一脸茫然，身边无同行人员。

　　“我们听不懂老人说的方言，她身上也没带手机，只携带了两包行李和一张写有电话号码的纸，我们照着该号码拨打过去，无人接听。”高坤说，他们在纸上写字与老人交流得知，老人姓韦，今年81岁，广西人。当日，老人独自一人从长沙坐车到达洛阳，准备去洛宁县的侄女家探亲，下车之后却迷了路，纸上的电话号码正是其侄女的。

　　考虑到天已黑透，老人年事已高，且客车已经停运，高坤等人赶紧带着老人做核酸检测、开身份证明。随后，大家提着老人的行李，搀扶着老人来到附近一家宾馆帮其开了房，并为其垫付了住宿费，购买了水和面包。

　　民警临走时，再次尝试与老人的侄女联系，这次终于联系上。目前，老人已经顺利与其侄女见面。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 侯家薪）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 强降水要来了！洛阳市气象局发布重要...
  • 出行注意！洛阳15条公交线路临时调整
  • 二外与其他学校进行“联合考试”？洛...
  • 亚洲最大铁路枢纽客站建设用上“洛阳...
  • 市委召开专题会议 研究深化“三医联动...
  • 洛阳疾控发布重要提醒！
  • 今日起，洛阳市18.3万余名考生参加中考
  • 唱歌、阅读、走模特步……洛阳老年人...
  • 洛阳城镇非私营单位在岗职工公积金缴...
  • 到2025年，洛阳将布局建设20家左右市...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    为“荷”而来

    河洛江南插秧忙

    水天一色

    一日之计在于晨
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605