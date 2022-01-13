81岁老人来洛探亲迷路 铁路民警提供贴心服务

昨日，记者从洛阳龙门站派出所获悉，前几天，民警在执勤时对一位从外地来洛探亲却迷路的老人实施救助，帮老人与其亲人取得联系。

昨日，记者从洛阳龙门站派出所获悉，前几天，民警在执勤时对一位从外地来洛探亲却迷路的老人实施救助，帮老人与其亲人取得联系。

14日21时许，洛阳龙门站派出所民警高坤、兰倩倩和曹颖正在洛阳龙门站周边巡逻，突然看到一位穿着睡衣的老太太，用棍子挑着行李，站在街头一脸茫然，身边无同行人员。

“我们听不懂老人说的方言，她身上也没带手机，只携带了两包行李和一张写有电话号码的纸，我们照着该号码拨打过去，无人接听。”高坤说，他们在纸上写字与老人交流得知，老人姓韦，今年81岁，广西人。当日，老人独自一人从长沙坐车到达洛阳，准备去洛宁县的侄女家探亲，下车之后却迷了路，纸上的电话号码正是其侄女的。

考虑到天已黑透，老人年事已高，且客车已经停运，高坤等人赶紧带着老人做核酸检测、开身份证明。随后，大家提着老人的行李，搀扶着老人来到附近一家宾馆帮其开了房，并为其垫付了住宿费，购买了水和面包。

民警临走时，再次尝试与老人的侄女联系，这次终于联系上。目前，老人已经顺利与其侄女见面。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 侯家薪）