洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

母女被困河中滩地 消防队员成功施救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.22 08:24

　　炎炎夏日，溺水事件进入易发、高发期。近日，宜阳县一对母女到洛河滩玩水避暑，遇上游泄洪被困河中滩地，幸亏消防队员及时赶到，母女俩才得以脱困。消防部门提醒大家，戏水纳凉虽然舒服，但存在较大安全隐患，尽量远离河道。

　　19日17时15分，宜阳县消防救援大队接到一起群众报警，在洛河香鹿山镇拥军路段，一对母女被困河中。消防队员到达现场看到，河水呈浊黄色，水位上涨得很快，一对母女被困在河中一处滩地上。

　　消防队员观察完周边环境，做好自我防护后，带着救生圈、救生衣下水，利用长杆试探水位，慢慢接近对方。经过一番紧张救援，被困母女成功脱困。

　　市消防救援支队有关负责人说，夏季是溺水事件易发、高发期，今年入夏以来，我市发生多起溺水事件，在此提醒广大市民，一定要增强安全防范意识，尽量远离河道，尤其要远离危险水域，不到不明水域戏水、游泳。

　　“夏季溺水多发生在两类人身上，一类是在水边嬉戏的孩童，另一类则是‘野泳’的人。”该负责人说，前者安全意识淡薄，稍有不慎就会失足跌入深水区，加上缺乏应变能力，无法通过有效的途径求救，后者则多是由于过度自信导致危险发生。

　　该负责人提醒，为了生命安全，大家尽量不要贸然下水。如果非要下水，一定要选择有安全措施的正规泳池，不到水库、江河、湖泊等地游泳；不到无安全设施、无救援人员的水域游泳；下水前做好热身运动，待踝关节等部位活动开后再下水。

　　“游泳过程中如遇身体不适，如心慌、气短、眩晕等，应立即上岸休息或呼救。”该负责人说，临近暑假，学校和家长应针对孩子进行专门的安全教育。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 陈雨露 通讯员 刘文成）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 强降水要来了！洛阳市气象局发布重要...
  • 出行注意！洛阳15条公交线路临时调整
  • 二外与其他学校进行“联合考试”？洛...
  • 亚洲最大铁路枢纽客站建设用上“洛阳...
  • 市委召开专题会议 研究深化“三医联动...
  • 洛阳疾控发布重要提醒！
  • 今日起，洛阳市18.3万余名考生参加中考
  • 唱歌、阅读、走模特步……洛阳老年人...
  • 洛阳城镇非私营单位在岗职工公积金缴...
  • 到2025年，洛阳将布局建设20家左右市...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    为“荷”而来

    河洛江南插秧忙

    水天一色

    一日之计在于晨
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605