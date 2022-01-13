母女被困河中滩地 消防队员成功施救

炎炎夏日，溺水事件进入易发、高发期。

炎炎夏日，溺水事件进入易发、高发期。近日，宜阳县一对母女到洛河滩玩水避暑，遇上游泄洪被困河中滩地，幸亏消防队员及时赶到，母女俩才得以脱困。消防部门提醒大家，戏水纳凉虽然舒服，但存在较大安全隐患，尽量远离河道。

19日17时15分，宜阳县消防救援大队接到一起群众报警，在洛河香鹿山镇拥军路段，一对母女被困河中。消防队员到达现场看到，河水呈浊黄色，水位上涨得很快，一对母女被困在河中一处滩地上。

消防队员观察完周边环境，做好自我防护后，带着救生圈、救生衣下水，利用长杆试探水位，慢慢接近对方。经过一番紧张救援，被困母女成功脱困。

市消防救援支队有关负责人说，夏季是溺水事件易发、高发期，今年入夏以来，我市发生多起溺水事件，在此提醒广大市民，一定要增强安全防范意识，尽量远离河道，尤其要远离危险水域，不到不明水域戏水、游泳。

“夏季溺水多发生在两类人身上，一类是在水边嬉戏的孩童，另一类则是‘野泳’的人。”该负责人说，前者安全意识淡薄，稍有不慎就会失足跌入深水区，加上缺乏应变能力，无法通过有效的途径求救，后者则多是由于过度自信导致危险发生。

该负责人提醒，为了生命安全，大家尽量不要贸然下水。如果非要下水，一定要选择有安全措施的正规泳池，不到水库、江河、湖泊等地游泳；不到无安全设施、无救援人员的水域游泳；下水前做好热身运动，待踝关节等部位活动开后再下水。

“游泳过程中如遇身体不适，如心慌、气短、眩晕等，应立即上岸休息或呼救。”该负责人说，临近暑假，学校和家长应针对孩子进行专门的安全教育。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 陈雨露 通讯员 刘文成）