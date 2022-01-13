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洛阳30对新人将免费体验汉式集体婚典
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.22 08:20
往届汉式婚典现场 （资料图片）

　　展千古汉韵，扬时代新风。洛阳第三届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典将于6月25日、26日在应天门北广场举行。届时将免费为30对新人举办汉式婚典，开展国风雅乐演出、汉服相亲会等活动。

　　此次活动由团市委、市妇联、洛阳日报报业集团主办，洛阳文化旅游投资集团协办，洛阳晚报、洛阳隋唐城运营公司、洛阳华礼礼义文化传播有限公司承办，贵州茅台酱香酒营销有限公司、洛阳洛百烟酒有限公司赞助支持。

　　活动主办方介绍，这次活动将还原汉式婚典流程，采用充满汉文化元素的婚典布置，所用的几案、铜盆、汉盘、葫芦杯等道具均为专门定制。新人着汉服、婚典循古礼、仪式遵古法，整场婚典完全按汉礼仪传统，增添婚典仪式感。活动旨在带领参与人员沉浸式体验传统婚俗文化，倡导健康文明、简约适度的婚俗礼仪。

　　此外，通过国风雅乐演出、汉服相亲会等活动，还将为我市广大青年提供休闲交友的平台，助力青年友好型城市建设，帮助青年人才解决婚恋交友问题。本次活动期间，活动现场将持续开展投壶、敲编钟、弹古琴等有趣的汉文化体验项目，向广大市民展现汉风汉韵。

　　●活动时间:6月25日至26日

　　●活动地点:应天门北广场

　　●活动内容及流程:

　　一、汉式集体婚典(6月25日19：00—20：30)

　　组织30对新人沉浸式体验汉式婚典流程，并乘坐观光大巴游览洛阳多处景点。

　　联系人：袁老师18638358809

　　二、国风雅乐演出(6月25日20：30—21：30)

　　有埙、古筝、古琴、笛、箫等器乐演奏。

　　三、着汉服行饮酒礼(6月26日8：30—9：00)

　　“乡饮酒礼”是我国古代的一种宴饮风俗，为“周礼”之一。此次活动邀请汉服爱好者着汉服行古代饮酒礼，沉浸式体验汉文化。

　　四、汉服相亲会(6月26日19：00—21：00)

　　邀请全市企事业单位23岁至30岁单身青年约60人，着汉服参与投壶、成语接龙等游戏，在轻松愉悦的气氛中交友互动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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