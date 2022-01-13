洛阳市总工会第二期家政技能培训班开始报名

市总工会第二期家政技能培训班开始报名啦，有意向者可前来咨询、报名。

市总工会第二期家政技能培训班开始报名啦，有意向者可前来咨询、报名。 往期培训情景 （资料图片） 市总工会第二期家政技能培训班开始报名啦，有意向者可前来咨询、报名。 为充分发挥家政服务业在促就业、惠民生等方面的积极作用，市总工会通过家政技能培训工作的实施，进一步助力困难职工常态化帮扶服务，确保“工会技能培训促就业行动”的全面落实。 市总工会家政技能培训班对学员实行免费培训、免费提供教学用具、发放补助，考试合格后颁发证书并推荐就业。 ●招生范围 下岗职工、转岗待岗职工、农民工(农村劳动力)、困难职工及其家庭成员，年龄16周岁以上、55周岁以下，身体健康，有意从事家政服务的人员均可报名参加家政服务培训。报名者需提供详细的个人资料备案(身份证复印件2份，彩色照片2英寸1张、1英寸1张)。 ●培训内容 老人护理、病人护理、急救等家政服务课程。 ●报名时间 2022年6月21日起。 ●报名地址 洛阳市职工活动中心培训学校(西工区王城大道与凯旋西路交叉口工人俱乐部院内南楼304室)。市区乘8、9、59、99、17、30、34、46、101、103路车即到。 ●咨询电话 63345668、63345103；史老师13837939006、刘老师13663872207。（洛报融媒·洛阳网记者 宋扬）