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为世客会添彩！加拿大万锦市宣布订立客家文化周
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.21 22:03

万锦市市长薛家平致词

　　21日，记者从有关方面获悉，6月1日，加拿大安大略省万锦市议会审议通过议案，决定订立客家文化周，为期五年。今年的客家文化周为6月24日至6月30日。

　　第31届世界客属恳亲大会定于6月24日至26日在万锦市举行。为进一步弘扬客家文化，让全球客家乡亲感受世客会的魅力，为第31届世界客属恳亲大会营造浓厚氛围，加拿大客家联谊会向万锦市政府提案订立客家文化周。

　　据悉，本次世客会获得了万锦市议会的全力支持，在讨论加拿大客家联谊会提出订立客家文化周的议案时，万锦市议会一致认为，这项要求符合万锦市的公告政策，准许通过。这是加拿大政府首次宣布订立客家文化周，今后5年的6月最后一周，都将被定为万锦市的客家文化周。

第31届世界客属恳亲大会共同主席、约克区议员李国贤致词

　　6月17日下午，为庆祝万锦市宣布订立客家文化周，万锦市议会在市府广场举行了升旗仪式，万锦市市长薛家平，第31届世界客属恳亲大会共同主席、约克区议员李国贤以及客家乡亲代表等近百人共同参与了仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 林风云)(通讯员供图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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