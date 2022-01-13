为世客会添彩！加拿大万锦市宣布订立客家文化周

21日，记者从有关方面获悉，6月1日，加拿大安大略省万锦市议会审议通过议案，决定订立客家文化周，为期五年。今年的客家文化周为6月24日至6月30日。

万锦市市长薛家平致词

21日，记者从有关方面获悉，6月1日，加拿大安大略省万锦市议会审议通过议案，决定订立客家文化周，为期五年。今年的客家文化周为6月24日至6月30日。

第31届世界客属恳亲大会定于6月24日至26日在万锦市举行。为进一步弘扬客家文化，让全球客家乡亲感受世客会的魅力，为第31届世界客属恳亲大会营造浓厚氛围，加拿大客家联谊会向万锦市政府提案订立客家文化周。

据悉，本次世客会获得了万锦市议会的全力支持，在讨论加拿大客家联谊会提出订立客家文化周的议案时，万锦市议会一致认为，这项要求符合万锦市的公告政策，准许通过。这是加拿大政府首次宣布订立客家文化周，今后5年的6月最后一周，都将被定为万锦市的客家文化周。

第31届世界客属恳亲大会共同主席、约克区议员李国贤致词

6月17日下午，为庆祝万锦市宣布订立客家文化周，万锦市议会在市府广场举行了升旗仪式，万锦市市长薛家平，第31届世界客属恳亲大会共同主席、约克区议员李国贤以及客家乡亲代表等近百人共同参与了仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 林风云)(通讯员供图)