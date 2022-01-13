洛阳市人大常委会任免名单(2022年6月21日洛阳市第十五届人大常委会第三十四次会议通过)
洛阳市人大常委会任免名单(2022年6月21日洛阳市第十五届人大常委会第三十四次会议通过)
洛阳市人大常委会任免名单
(2022年6月21日洛阳市第十五届人大常委会第三十四次会议通过)
1.任命：
禹红卫为洛阳市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会主任。
2.批准任命：
石笑飞为涧西区人民检察院检察长；
李海雅为西工区人民检察院检察长；
安佳为老城区人民检察院检察长；
栾明璐(女)为瀍河回族区人民检察院检察长；
杨玉田为新安县人民检察院检察长；
陈乐为洛宁县人民检察院检察长；
海建伟为伊川县人民检察院检察长；
宋媛媛(女)为汝阳县人民检察院检察长。
3.免去：
马奎元洛阳市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会主任职务。
4.批准免去：
李光会西工区人民检察院检察长职务；
宋涛老城区人民检察院检察长职务；
袁晓峰(女)瀍河回族区人民检察院检察长职务。
(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 何燕)
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