洛阳市人大常委会任免名单(2022年6月21日洛阳市第十五届人大常委会第三十四次会议通过) 洛阳市人大常委会任免名单

(2022年6月21日洛阳市第十五届人大常委会第三十四次会议通过) 1.任命： 禹红卫为洛阳市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会主任。 2.批准任命： 石笑飞为涧西区人民检察院检察长； 李海雅为西工区人民检察院检察长； 安佳为老城区人民检察院检察长； 栾明璐(女)为瀍河回族区人民检察院检察长； 杨玉田为新安县人民检察院检察长； 陈乐为洛宁县人民检察院检察长； 海建伟为伊川县人民检察院检察长； 宋媛媛(女)为汝阳县人民检察院检察长。 3.免去： 马奎元洛阳市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会主任职务。 4.批准免去： 李光会西工区人民检察院检察长职务； 宋涛老城区人民检察院检察长职务； 袁晓峰(女)瀍河回族区人民检察院检察长职务。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 何燕)