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悠悠夏日长！走，去洛阳的“森林秘境”撒欢儿

　　本周洛阳气温一路飙升！

　　虽然天气炎热，

　　但恰逢周末，一颗“撒欢儿”的心就按捺不住了……

　　日渐浓盛的光影和葱茏浓密的绿荫，

　　让人情不自禁的想和大自然来场亲密接触，

如果还能亲水玩耍那就更好不过了！

　　小编为大家整理了洛阳市区多个“森林秘境”，

　　距离不是太远又清凉好玩，

关键都还免费哦！

从政坊游园

　　从政坊游园地处隋唐里坊区，历史文化厚重。一到夏季，游园内的树木葱葱荣荣，枝繁叶茂，绿树成荫。穿梭在游园中从身到心都感觉清清凉凉，不愧是洛阳人的绝佳避暑好去处。

　　在园区的小路上行走，沿途可以看到孔雀、羊驼、梅花鹿、白黇鹿等动物，观赏、娱乐性极佳！有意向的游客可以向工作人员购买饲料近距离喂养它们，充分体验与自然的亲近、与萌宠们的无间接触。

　　黑天鹅、鹈鹕、黑颈天鹅、红头潜鸭等1000只珍贵水禽类动物为游客提供别样体验，游客可乘船沿水系观赏。　
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来源： 洛阳网    2022-06-24 10:28 [ 责任编辑：崔利利 ] 返回洛阳网首页>>
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