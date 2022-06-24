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本周洛阳气温一路飙升！虽然天气炎热，但恰逢周末，一颗“撒欢儿”的心就按捺不住了……日渐浓盛的光影和葱茏浓密的绿荫，让人情不自禁的想和大自然来场亲密接触，如果还能亲水玩耍那就更好不过了！小编为大家整理了洛阳市区多个“森林秘境”，距离不是太远又清凉好玩，关键都还免费哦！
本周洛阳气温一路飙升！
虽然天气炎热，
但恰逢周末，一颗“撒欢儿”的心就按捺不住了……
日渐浓盛的光影和葱茏浓密的绿荫，
让人情不自禁的想和大自然来场亲密接触，
如果还能亲水玩耍那就更好不过了！
小编为大家整理了洛阳市区多个“森林秘境”，
距离不是太远又清凉好玩，
关键都还免费哦！
从政坊游园
从政坊游园地处隋唐里坊区，历史文化厚重。一到夏季，游园内的树木葱葱荣荣，枝繁叶茂，绿树成荫。穿梭在游园中从身到心都感觉清清凉凉，不愧是洛阳人的绝佳避暑好去处。
在园区的小路上行走，沿途可以看到孔雀、羊驼、梅花鹿、白黇鹿等动物，观赏、娱乐性极佳！有意向的游客可以向工作人员购买饲料近距离喂养它们，充分体验与自然的亲近、与萌宠们的无间接触。
黑天鹅、鹈鹕、黑颈天鹅、红头潜鸭等1000只珍贵水禽类动物为游客提供别样体验，游客可乘船沿水系观赏。