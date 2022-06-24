本周洛阳气温一路飙升！虽然天气炎热，但恰逢周末，一颗“撒欢儿”的心就按捺不住了……日渐浓盛的光影和葱茏浓密的绿荫，让人情不自禁的想和大自然来场亲密接触，如果还能亲水玩耍那就更好不过了！小编为大家整理了洛阳市区多个“森林秘境”，距离不是太远又清凉好玩，关键都还免费哦！

本周洛阳气温一路飙升！

虽然天气炎热，

但恰逢周末，一颗“撒欢儿”的心就按捺不住了……

日渐浓盛的光影和葱茏浓密的绿荫，

让人情不自禁的想和大自然来场亲密接触，

如果还能亲水玩耍那就更好不过了！

小编为大家整理了洛阳市区多个“森林秘境”，

距离不是太远又清凉好玩，

关键都还免费哦！

从政坊游园

从政坊游园地处隋唐里坊区，历史文化厚重。一到夏季，游园内的树木葱葱荣荣，枝繁叶茂，绿树成荫。穿梭在游园中从身到心都感觉清清凉凉，不愧是洛阳人的绝佳避暑好去处。