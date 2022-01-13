近日，位于洛龙区关林大道与乐天街交汇处的中南高科·洛阳智能装备创新港项目建设正酣。
近日，位于洛龙区关林大道与乐天街交汇处的中南高科·洛阳智能装备创新港项目建设正酣。
近日，位于洛龙区关林大道与乐天街交汇处的中南高科·洛阳智能装备创新港项目建设正酣。
该项目是省重点项目，总投资约5亿元，占地约92.8亩，建筑面积约10万平方米，建设标准化厂房、智能制造工厂、研发中试楼、生产企业总部、配套设施等，建成后主要面向智能制造、电子信息、高端装备制造、新型材料、节能环保企业招商，入驻企业预计可达60余家。项目预计6月底全部主体封顶，9月实现第一批15家企业入园，年底前完成内外装修，实现企业入驻。(洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 谢芳 刘柳 摄)
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