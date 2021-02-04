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中信重工：“巨手”实现批量出口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.21 18:00

　　6月21日，工人正在对即将出口越南的机械臂试车验收。该机械臂为中信重工首台出口越南的矿用磨机配套全液压驱动四轴重载机械臂，它具有行走、夹持、吊装、运输衬板的功能，吊装2吨左右的衬板，与传统人工作业相比，提高了工作效率，降低了安全风险。

　　近年来，中信重工依托国家重点研发计划“液压重载机械臂关键技术研究与应用验证”项目，不断革新，通过研发工业机器人解决工业领域中重型工件搬运、装配以及重型装备的维护作业等问题，并突破了刚柔耦合液压重载机械臂设计与建模、高精度重复定位等关键技术，解决了高精度大负载特种机器人的“卡脖子”技术难题，产品远销越南、刚果(金)、阿曼、澳大利亚等国家，实现批量化出口。(洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 黄政伟 摄)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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