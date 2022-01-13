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洛阳市争做红领巾宣讲（讲解）员实践体验活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.21 17:57

　　21日，“喜迎党的二十大 党的故事我来讲”——洛阳市争做红领巾宣讲(讲解)员实践体验活动启动仪式在洛阳市规划展示馆举行，全市将征集并评选出100部“最受欢迎红领巾讲解作品”。

　　此次活动由洛阳市委宣传部、团洛阳市委、洛阳市教育局、洛阳市少工委主办，北京第二实验小学洛阳分校、洛阳市规划展示馆、洛报集团掌上洛阳客户端承办。活动旨在发挥红领巾校外活动基地在少先队员爱国主义教育、青少年思想道德建设中的重要作用,增强少先队员使命感,推动少先队员成为革命故事的讲述者、革命精神的传承者、革命文化的传播者。

　　全市少先队员可通过“全国少工委”微信公众号申请“红领巾讲解员”电子身份认证卡。自7月起，获电子身份认证卡的少先队员可聚焦一个场景、一件革命文物、一位先进人物、一段党史故事或者新中国建设故事制作成3至5分钟的个人短视频，经由学校和县区上报至市少工委，每县区限报10部作品，市直学校限报5部作品。今年9月，掌上洛阳客户端将对优秀作品进行集中展示，并结合点赞量和专家意见，评选出100部“最受欢迎红领巾讲解作品”。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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