洛阳举办“重点产业集群”高质量发展专题研修班

21日，为期10天的洛阳市“重点产业集群”高质量发展专题研修班在中共洛阳市委党校(洛阳行政学院)开班，预计将有400余名学员分产业、分批次参加研修培训。

21日，为期10天的洛阳市“重点产业集群”高质量发展专题研修班在中共洛阳市委党校(洛阳行政学院)开班，预计将有400余名学员分产业、分批次参加研修培训。

为进一步提高洛阳领导干部及相关企业负责人发展重点产业的能力和水平，在成功举办“重点产业集群”高质量发展研讨班的基础上，洛阳市委组织部会同洛阳市工信局、洛阳市发改委、洛阳市科技局等单位，接续举办10期“重点产业集群”高质量发展专题研修班。研修班以“小班制、大培训”的形式，对相关县区政府分管领导和部门负责同志、市直相关部门分管领导和重点科室负责同志、相关产业联盟重点企业和科研院所负责同志进行系统性、精准化培训。

培训期间，行业内专家学者、领军企业负责人等将围绕新能源电池、农机装备、高端轴承、航空装备、耐火材料、光电元器件、生物医药、电子显示材料、特色精细化工和人工智能等十大重点产业集群，就河南省农机产业集群建设、光电元器件产业发展、动力电池与储能发展研究、新能源汽车发展研究、氟化工行业现状及发展趋势等内容进行授课。为增强培训效果，扩大培训覆盖面，让更多党员干部学习产业发展的最新政策，洛报融媒将对此次研修班进行持续跟进报道，敬请关注。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 韩雷 苗得雨 文/图）