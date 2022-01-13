洛阳将发力8个方面加快先进科技成果落地转化

记者21日从洛阳市科技局获悉，洛阳市近日印发《关于推动科技成果转移转化的意见》，将通过8个方面21项举措，建立完善促进成果转化制度体系，打通科技成果转移转化通道，加快先进科技成果在我市落地转化，积极营造一流创新生态。

记者21日从洛阳市科技局获悉，洛阳市近日印发《关于推动科技成果转移转化的意见》，将通过8个方面21项举措，建立完善促进成果转化制度体系，打通科技成果转移转化通道，加快先进科技成果在我市落地转化，积极营造一流创新生态。

●加强科技成果信息汇交

主要围绕科技成果供需信息不对称、对接不畅通问题，通过完善科技成果数据库、建立成果信息发布制度，推动供需信息互通共享，促进成果交流对接。

●积极推进科技成果评价

主要围绕科技成果的价值属性难衡量、转化风险难把控的问题，建设专业化评价机构、建立成果分类评价标准、强化科技成果评价结果运用，全面评价成果的科学、技术、经济、社会、文化价值，为推广、交易、转化成果打下基础。

●推动科技成果市场化交易

主要围绕科技成果交易不活跃的问题，坚持政府引导、市场化思维，从加快发展技术交易市场、加强技术转移机构建设两个方面发力，发挥市场在科技成果转化上的决定性作用，充分调动各方面参与成果转化的积极性。

●加强成果转化载体建设

主要围绕科技成果转化载体缺乏的问题，组建发展产业研究院、布局建设研发中试基地、推进建设创新创业孵化载体，打通从成果到商品化、产业化的关节点，培育形成有利于成果产生、转化的创新生态。

●推动驻洛高校院所企业成果就地转化

主要围绕大院大所大企业创新成果“外溢”不够、转化效率偏低的难题，从支持人才(团队)领办创办企业、支持驻洛高校院所企业第三方机构合作成立新型研发机构等两个方面入手，发挥高校院所企业的创新优势，助推地方产业发展。

●加速更多外地科技成果来洛转化

坚持走出去与请进来相结合，依托省科学院汇聚科技成果、对接吸引外地先进成果、提升创新平台技术转移能力，进一步整合国内外创新资源，加强对外交流合作，促进先进成果转化。

●持续加大成果转化要素支持

主要围绕创造有利于成果转化的外部环境，在落实原有相关支持政策的基础上，加大财政金融支持、加大科研项目支持和推动知识产权保护，力求用好“有形之手”，更好体现政府重视转化、支持转化的力度。

●建立科技成果转化协同机制

主要围绕成果转化的系统性、关联性特点，加强组织领导、强化政策衔接配套、做好交流总结，推动形成齐抓共管的局面。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 韩冬）