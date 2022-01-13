亚洲最大铁路枢纽客站建设用上“洛阳支撑”

21日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(以下简称双瑞特装)获悉，该企业提供的万吨级转体球铰、大吨位桥梁减隔震支座和倒扣钢支座等创新产品，成功应用在北京丰台站改建工程中，为百年老站华丽升级亚洲最大铁路枢纽客站提供“洛阳支撑”。

21日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(以下简称双瑞特装)获悉，该企业提供的万吨级转体球铰、大吨位桥梁减隔震支座和倒扣钢支座等创新产品，成功应用在北京丰台站改建工程中，为百年老站华丽升级亚洲最大铁路枢纽客站提供“洛阳支撑”。

始建于1895年的北京丰台站，历经4年改扩建后，于本月20日以全新面貌正式开通运营，目前承担着京广高铁、京广线、京沪线、京九线等列车始发终到作业。除了是亚洲最大铁路枢纽客站外，该站还是国内首个普速、高速双层车场重叠布置的大型现代化铁路车站。

“我们的多款先进成果应用在丰台站改建工程京广特大桥中，用创新为打造国家交通战略重要支点贡献力量。”双瑞特装相关负责人表示。