中考期间，洛阳偃师、孟津部分路段实行交通管制

今日，“洛阳交警”微信公众号发布提醒称，为切实做好我市2022年中等学校招生考试安全保卫工作，确保全市中考安全顺利进行，洛阳交警将全警动员，科学部署，做到交通安保管控到位、措施到位、服务到位，努力为中考创造安全畅通的道路交通环境，确保考试顺利举行。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为切实做好我市2022年中等学校招生考试安全保卫工作，确保全市中考安全顺利进行，洛阳交警将全警动员，科学部署，做到交通安保管控到位、措施到位、服务到位。

加强秩序管控

中考期间，洛阳交警将派出足够警力，加强考点周边道路的巡逻管控，强化疏导保通，根据需要适时封控道路，确保考点周边道路安全畅通。同时，严查机动车乱鸣笛、违法超车、不按车道行驶、货车违法行驶、危险品运输车辆行驶等重点交通违法行为，夜间重点查处工程运输(渣土)车、摩托车“飙车炸街”交通安全违法，最大限度做到中考期间道路“安静安全”模式。

做好保障服务

开辟中考“绿色通道”，为考生提供服务，为考务车辆和“爱心送考”车辆提供方便。中考期间，交警在各辖区考点设立便民服务站，配备警用汽车、摩托车，遇有考生或其亲属求助的，我们将最大限度的提供全方位保障服务。

备足警力，做好恶劣天气应对

针对中考期间可能发生的强降雨、极端高温等恶劣天气，以及考点周边道路可能因流量大、交通事故、灾害、突发事件等原因造成的交通拥堵，制定应急预案，细化管理措施，确保能够快速反应、妥善处置。

偃师、孟津交通管制路段

偃师区考点：偃师高中南北院、伊洛中学、区第二实验小学、实验中学、区第一高级中学。偃师交警大队将于6月22日、23日上午7时至12时，下午13时至18时；24日上午7时至12时对下列路段实行交通管制：

1.文化路偃高段

2.华夏路偃高段

3.首阳新区永宁路一高周边路段

4.一高堤顶路段

5.洛神路实验中学及二实小路段

6.伊洛路伊洛中学周边路段

孟津区考点：孟津一高考点、孟津区区直中学考点、孟津区第一实验小学西院、东院考点、孟津一中考点、孟津二高考点、洛阳市第四十三中学考点。孟津交警大队将于6月22日上午8时至12时，下午14时30分至17时30分；6月23日上午8时至12时，下午14时30分至17时；6月24日8时30分至11时30分对下列路段实行交通管制：

孟津一高考点：

会盟大道(八一路——中兴路)路段：禁行、禁鸣。

孟津区区直中学考点：

会盟大道(小浪底大道——河清路)路段：禁行、禁鸣。

孟津区第一实验小学西院、东院考点：

文昌路路段：禁行、禁鸣。

孟津一中考点：

桂花大道(小康路——小浪底大道)路段：禁鸣。

孟津二高考点：

黄河大道(河清路——联盟路)路段：禁行、禁鸣。

洛阳市第四十三中学考点：

河阳路(河阳路花苑路口——河阳路河阳家园南门)路段：禁行、禁鸣。

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