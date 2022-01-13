洛阳一街道“志愿服务队”“活动策划师”双上岗

洛阳市老城区道北路街道“志愿服务队”“活动策划师”双上岗，社区活动策划实现全覆盖——21日上午，道北路街道举行新时代文明实践活动志愿服务队授旗暨文明实践活动“策划师”聘书颁发仪式，18名不同行业的优秀人才被聘为街道新时代文明实践活动“策划师”。

洛阳市老城区道北路街道“志愿服务队”“活动策划师”双上岗，社区活动策划实现全覆盖——21日上午，道北路街道举行新时代文明实践活动志愿服务队授旗暨文明实践活动“策划师”聘书颁发仪式，18名不同行业的优秀人才被聘为街道新时代文明实践活动“策划师”。这不仅标志着该街道新时代文明实践活动有了更多“能人”储备，也意味着今后“文化进社区”活动的种类更多，“综合型+专业型”方向更强。

去年11月，道北路街道新时代文明实践所正式揭牌。在此基础上，其陆续开辟了志愿者之家、道北文苑、公益商城、七彩道北、儿童之家、书画室、图书阅览室、非遗文化传承工作室、基层党校、党员加油站、青年创业社区等10余个功能板块，并组建了爱心救助、防疫应急、七彩道北城市治理等多个特色小组，有效调动了志愿服务的积极性、主动性、创造性，先后开展新时代文明实践活动50余场次。

道北路街道相关负责人介绍，首批18名文明实践活动“策划师”是从100多名候选者中择优选拔聘用的，既有社区工作人员、“五老”人员，也有学校老师和社会文艺团体骨干等，行业覆盖面较宽；授旗的12支新时代文明实践活动志愿服务队各具特色，服务项目具有针对性和专业性。“志愿服务队”“活动策划师”双上岗，打破各类资源自成一体、封闭运行的状态，下一步，他们将充分发挥文明实践活动“策划师”专业化作用，最大限度调动志愿服务的积极性、主动性、创造性，让新时代文明实践活动更接地气、更聚人气。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图/视频 通讯员 刘新合)