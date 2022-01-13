21日记者获悉，近日，《洛阳市中试基地建设推进方案》(以下简称《方案》)和《洛阳市中试基地备案管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)印发，对全市中试基地建设途径、目标任务等进行规范。根据《方案》，到2025年，洛阳将布局建设20家左右市级中试基地，建成5到8家省级中试基地，实现重点产业集群、科技产业社区中试基地全覆盖，为建设高水平国家创新高地提供有力支撑。

21日记者获悉，近日，《洛阳市中试基地建设推进方案》(以下简称《方案》)和《洛阳市中试基地备案管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)印发，对全市中试基地建设途径、目标任务等进行规范。根据《方案》，到2025年，洛阳将布局建设20家左右市级中试基地，建成5到8家省级中试基地，实现重点产业集群、科技产业社区中试基地全覆盖，为建设高水平国家创新高地提供有力支撑。

中试基地定位于创新链中间环节，致力于促进“基础研究—技术攻关—技术应用—成果产业化”全过程有效衔接，是从研到产的“中间站”和紧密连接创新链上下游的重要桥梁。

《方案》指出，围绕主导产业，聚焦重点产业集群，面向未来产业及风口产业，洛阳将高水平建设一批中试基地，其中重点依托行业龙头企业及联合组建的产业研究院，建设15个左右中试基地，服务产业链各企业，促进产业集群创新发展；依托省属驻洛高校、央企驻洛科研机构、省市级新型研发机构，建设5个左右中试基地，主要围绕未来产业和特色产业，提供实验技术的二次开发和中试熟化等服务。

此外，洛阳还将重点引进第三方机构或依托龙头企业、高校院所，在科技产业社区建设产业覆盖广泛、低成本、开放式、便利化的中试基地，围绕新产业新业态，构建全链条、全周期、全要素的产业创新生态。

根据《方案》，洛阳中试基地将承担四项重点任务：

提升中试熟化能力，针对洛阳重点产业关键性、综合性及共性工程技术，以及具有重大应用前景的科研成果进行中试研究与开发，促进创新链上下游紧密契合；

培育产业人才队伍，利用中试实现产业人才培养，培育从事中试验证总体方案设计、工艺设计、质量控制、生产运营的专业人才队伍；

提供开放共享服务，主动为行业领域和有中试需求方提供各类购买服务，充分发挥中试基地的社会服务职能；

创新管理运营模式，充分运用各类科技成果转移转化公共服务平台，完善中试项目对接机制，形成面向市场、供需结合、可持续的良性发展模式。

根据《管理办法》，洛阳对中试基地采取“动态管理、优胜劣汰”管理机制，将定期对运行情况及绩效进行考核评价，重点评价科技成果转化情况。对评价结果优秀的，洛阳市财政给予30万元一次性奖励，支持其开展中试熟化活动、引进人才团队、建设中试平台、提升产业创新服务能力。此外，对首次备案为河南省中试基地的，洛阳市财政给予30万元一次性奖励。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 韩冬）