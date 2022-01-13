出行注意！洛阳15条公交线路临时调整

今日，洛阳公交集团发布消息称，4路、5路、9路、8路、21路、34路、36路、41路、48路、56路、59路、61路、81路、101路、文旅专线暂时绕行凯旋路和唐宫路。
今日，洛阳公交集团发布消息称，4路、5路、9路、8路、21路、34路、36路、41路、48路、56路、59路、61路、81路、101路、文旅专线暂时绕行凯旋路和唐宫路。
今日，洛阳公交集团发布消息称，4路、5路、9路、8路等15条公交线路临时调整。具体调整内容如下：
公交线路临时调整
因中州中路人民东路至嘉豫门大街段道路临时无法通行，4路、5路、9路、8路、21路、34路、36路、41路、48路、56路、59路、61路、81路、101路、文旅专线暂时绕行凯旋路和唐宫路。
公交集团将根据道路情况适时调整线路走向，及时公示相关信息。
更多公交信息，可拨打公交热线63411661咨询。
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