出行注意！洛阳15条公交线路临时调整

今日，洛阳公交集团发布消息称，4路、5路、9路、8路、21路、34路、36路、41路、48路、56路、59路、61路、81路、101路、文旅专线暂时绕行凯旋路和唐宫路。

今日，洛阳公交集团发布消息称，4路、5路、9路、8路、21路、34路、36路、41路、48路、56路、59路、61路、81路、101路、文旅专线暂时绕行凯旋路和唐宫路。 今日，洛阳公交集团发布消息称，4路、5路、9路、8路等15条公交线路临时调整。具体调整内容如下： 公交线路临时调整 因中州中路人民东路至嘉豫门大街段道路临时无法通行，4路、5路、9路、8路、21路、34路、36路、41路、48路、56路、59路、61路、81路、101路、文旅专线暂时绕行凯旋路和唐宫路。 公交集团将根据道路情况适时调整线路走向，及时公示相关信息。 更多公交信息，可拨打公交热线63411661咨询。 ⑥