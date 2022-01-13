洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

网友反映三川大道一处信号灯时长设置不合理 洛阳市公安局：将进行优化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.21 10:50

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：三川大道地面辅道与九都东路路口车流量大，但信号灯时长较短，每次绿灯时只能通过5至7辆车，影响通行效率，希望能适当延长绿灯时长。

　　洛阳市公安局回复：关于您所说的三川大道地面辅道与九都东路路口信号灯时长较短的情况已收悉，我们已安排辖区执勤警力现场调研车流量情况，认为您反映的情况属实。辖区交警已根据该路口的实际情况，向上级职能部门提出了优化信号灯配时的建议，待上级审核后即可进行优化设置。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
        近日，洛阳多处公园内荷花盛开。竞相绽放的荷花，吸引了不少市民前来观赏。那么，该如何拍出优美的夏日荷花...
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
    		•  
    新闻排行
  • 最新通知！洛阳住房公积金缴存基数和...
  • 洛阳龙门站始发濮阳东站高铁正式开通...
  • @洛阳职工，门诊共济政策7月1日起施行
  • 最高超40℃！洛阳市气象台连发两条高...
  • 今儿起，洛阳人去濮阳吃裹凉皮 到三峡...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 短时强降水、雷暴大风、冰雹……洛阳...
  • 吃着西瓜吹空调 动物降温有妙招【高清...
  • 高速路网在大山深处延伸【高清图】
  • 洛阳市政府第115次常务会议召开
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    为“荷”而来

    河洛江南插秧忙

    水天一色

    一日之计在于晨
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605