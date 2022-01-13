网友反映三川大道一处信号灯时长设置不合理 洛阳市公安局：将进行优化

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：三川大道地面辅道与九都东路路口车流量大，但信号灯时长较短，每次绿灯时只能通过5至7辆车，影响通行效率，希望能适当延长绿灯时长。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：三川大道地面辅道与九都东路路口车流量大，但信号灯时长较短，每次绿灯时只能通过5至7辆车，影响通行效率，希望能适当延长绿灯时长。

洛阳市公安局回复：关于您所说的三川大道地面辅道与九都东路路口信号灯时长较短的情况已收悉，我们已安排辖区执勤警力现场调研车流量情况，认为您反映的情况属实。辖区交警已根据该路口的实际情况，向上级职能部门提出了优化信号灯配时的建议，待上级审核后即可进行优化设置。

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