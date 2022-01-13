洛阳探索开展“云外事”交流模式

“看，这幅《牡丹的邀约》是我画的，我希望在拉克罗斯的朋友能来洛阳和我一起游龙门、看牡丹。”近日，在洛阳市第二外国语学校“同心向未来”拉克罗斯——洛阳艺术交流活动作品展现场，该校学生董思瑶指着自己的作品兴奋地说。

“同心向未来”拉克罗斯——洛阳艺术交流活动作品

“看，这幅《牡丹的邀约》是我画的，我希望在拉克罗斯的朋友能来洛阳和我一起游龙门、看牡丹。”近日，在洛阳市第二外国语学校“同心向未来”拉克罗斯——洛阳艺术交流活动作品展现场，该校学生董思瑶指着自己的作品兴奋地说。

今年是我市与美国拉克罗斯市缔结友好城市25周年。受疫情影响，两地以“网”为媒、以“屏”连线，积极推动教育、商贸、文旅等多层次、宽领域的务实合作，此次艺术交流活动作品展就是两地青少年交流的一个缩影。

在人员跨国流动受阻的情况下，“走出去”与“请进来”都遇到问题。为此，洛阳探索在常态化疫情防控下开启线上“云外事”交流模式，积极搭建对外开放新渠道，筑牢友好根基，挖掘合作潜力，为深化友城交往、扩大对外开放赋能蓄势、拓展空间。

市委外事办相关负责人介绍，国际友城对于增进相互友谊、促进共同发展具有重要意义。截至目前，洛阳市共有国际友好城市15个，其中友好城市6个，友好交流城市9个。“我们希望充分发挥各类外事资源优势，服务国家外交大局，服务全市疫情防控和经济社会发展。”该负责人说。

今年以来，洛阳与俄罗斯友城陶里亚蒂市、美国友城拉克洛斯市举办了2场市长视频连线，与韩国光州广域市、墨西哥首都墨西哥城、法国亚眠市等地举办了5场部门之间的视频连线。这也是我市在疫情期间开展对外交流的新举措。

为进一步提升洛阳国际影响力，前不久，市委外事办组织国际志愿者开展“青年友好洛阳城，博物馆之都欢迎您”多国语言讲述博物馆活动，向世界宣介“东方博物馆之都”的青春与厚重。同时，洛阳市国际友好城市日本冈山市、法国图尔市、韩国扶余郡也将本国城市历史建筑、历史遗址、城市博物馆等视频与我市交流共享，通过“线上云赏博物馆”的形式全面加强国际友好城市之间的交流互通，让洛阳人民感受“近在咫尺”的国际博物馆文化。

在洛阳的外事交往中，牡丹扮演着重要的角色。今年春天，洛阳牡丹首次在斯里兰卡驻华使馆内绽放。同时，法国图尔市外事部门也通过网络传来了牡丹在当地绽放的相关视频，两地群众线上共赏国色天香。

市委外事办相关负责人表示，如今“云外事”已经成为洛阳外事交往的重要模式。下一步，市委外事办将不断创新外事交往模式，促进各领域对外交流与合作，推动洛阳形成全方位对外开放新格局，助力加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 熊培栋 文/图）