打破世界巨头垄断！洛阳石化实现出海新突破

20日，记者从中国石化洛阳石化公司获悉，该企业664吨PPH-Y35X产品日前经天津港出海，标志着洛阳石化打破世界巨头埃克森美孚垄断，推动高端无纺布原料进入某世界500强企业供应链，再次为加快构建“双循环”新发展格局提供“洛阳动力”。

20日，记者从中国石化洛阳石化公司获悉，该企业664吨PPH-Y35X产品日前经天津港出海，标志着洛阳石化打破世界巨头埃克森美孚垄断，推动高端无纺布原料进入某世界500强企业供应链，再次为加快构建“双循环”新发展格局提供“洛阳动力”。

作为洛阳石化积极创新的重点成果之一，高端无纺布专用聚丙烯树脂PPH-Y35X实现了进口替代，具有绿色环保、可纺性好、拉伸强度高及布面柔软等优点，被广泛应用于口罩、手术衣等产品生产，在我国疫情防控中发挥重要作用。该系列产品在去年顺利走出国门，陆续出口中东、南亚等地区。

在此基础上，洛阳石化携手中国石化化工销售有限公司华中分公司，锚定该世界500强企业在我国的生产单位寻求合作，旨在继续投身“双循环”新发展格局，加速“走出去”，用与国际接轨的“硬核”产品展现“中国制造”硬实力。

近年受疫情影响，全球贸易保护主义加剧，给中国产品走向国际高端市场带来了巨大挑战。为符合该世界500强企业供应链要求，洛阳石化和华中分公司积极组织技术雄厚的专业团队，多次进行产品应用试验、现场技术交流，并收集了大量资料进行分析研讨，通过持续优化生产工艺、不断提升产品质量，推动PPH-Y35X在生产高端医卫无纺布的原料领域达到世界先进水平。

最终，该企业在今年3月打破原料采购此前一直依靠埃克森美孚的惯例，主动同洛阳石化开展合作。洛阳石化及时抓住机遇，畅通销售渠道，于上月将66吨PPH-Y35X发运到该集团在中国的生产单位，在应用效果得到高度评价后，又于近期收到了该企业的海外订单。

“本次合作，实现了企业跨洋出海的新突破，是我们进军世界高端市场，不断推动提质增效、高质量发展的集中体现。”洛阳石化相关负责人表示。后续该企业还将锚定产业风口，加速推动环保型高附加值聚丙烯系列产品的研发生产与销售，力争为洛阳打造精细化工产业集群贡献更多创新力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 王艳杰 通讯员 吴飞 李睿）