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到2025年，洛阳将建设产业研究院15到20家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.21 10:48

　　近日，《洛阳市推进产业研究院建设实施方案》(以下简称《方案》)和《洛阳市产业研究院管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)正式印发，明确了全市产业研究院建设目标、任务和保障措施。根据《方案》，到2025年，洛阳将建设产业研究院15到20家，其中省级产业研究院6到8家，实现重点产业集群产业研究院全覆盖。

　　●打造“体系化、任务型、开放式”的创新联合体

　　《方案》提出，洛阳将聚焦优势产业、风口产业和重点产业集群发展需求，以产业研究院为载体和引领，打造“体系化、任务型、开放式”的创新联合体，在年内推动农机、轴承、机器人、耐火材料等优势产业领域的11家省、市级产业研究院梳理一批研究课题，实施一批攻关项目，突破行业关键核心技术15项以上。

　　●按功能定位分为两种

　　以技术创新的策源地、成果转化的推进器、人才引培的新平台为功能定位，洛阳产业研究院共分为两种：

　　综合类产业研究院负责组建专家智库、为专业类产业研究院提供公共服务、组织开展绩效考核等工作。

　　专业类产业研究院由龙头(骨干)企业牵头，高校、科研院所、上下游企业共同参与，旨在打造集研发、中试、产业化、工程化于一体的创新联合体。每个产业领域原则上组建1家专业类产业研究院。

　　●三项重点任务

　　1.实施关键技术攻关行动

　　面向产业发展需求，突破产业发展“卡脖子”技术和共性关键技术供给瓶颈，承担国家重点研发计划、省市重大科技专项、“揭榜挂帅”项目等。

　　2.实施创新成果转化行动

　　建设中试基地，加快推动创新成果中试熟化与产业化，以市场化为导向将创新成果就地转化为现实生产力。

　　3.实施高端人才引育行动

　　以产业研究院为载体，建立柔性引才引智机制，加大“靶向引才”“柔性引才”力度，建设一支敢于创新、善于创新、结构合理的研发团队。

　　●政策支持

　　根据《管理办法》，洛阳将通过部门协同和市县联动工作机制，加大对产业研究院的支持保障力度，同时实施产业研究院“有进有出、优胜劣汰”动态管理机制，对考核结果为优秀、良好、合格的产业研究院给予财政支持，对考核结果不合格的产业研究院不给予财政支持，对连续两年考核不合格的产业研究院予以摘牌。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 黄豫 杨蒙蒙）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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