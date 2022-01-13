穿越五千年，看河洛先民的“精致浪漫”

日前，市文物考古研究院与洛阳日报报业集团“掌上洛阳”客户端联合主办的“考古洛阳·读懂历史”系列直播活动第四场在宜阳县苏羊遗址举行。

五千年前，河洛地区的先民怎样过日子？日前，市文物考古研究院与洛阳日报报业集团“掌上洛阳”客户端联合主办的“考古洛阳·读懂历史”系列直播活动第四场在宜阳县苏羊遗址举行。在近2个小时的直播中，市文物考古研究院史前研究室主任任广、工作人员谷向乐及西北大学文化遗产学院副教授马志坤先后出镜，依托考古勘探发掘成果，带领观众完成了一场跨越五千年时光的穿越之旅。

玉钺

住在木骨泥墙的房子里，地面铺“水泥”

约3800年前，华夏文明的第一缕曙光——二里头文化(夏文化)出现在河洛大地上，而在此之前的新石器时代，河洛地区已经成为史前文化繁衍、交流、碰撞的中心区域。位于宜阳县张坞镇的苏羊遗址，就是其中一处以仰韶文化为主体、面积超60万平方米的区域性中心聚落。

在直播中，任广首先介绍了苏羊遗址能在距今五千年的河洛地区“出圈”的区位优势——这里地处洛河南岸的台地之上，地理位置得天独厚：既临近水源，便于取水，又居高临下，防涝防洪。同时，苏羊遗址位于洛阳至关中的崤函古道南线附近，交通便利。

去年6月，经国家文物局批准，苏羊遗址的考古发掘工作正式启动。考古资料显示，苏羊遗址仰韶中期的房子墙体为木骨泥墙，墙内壁有光滑的青灰面，建筑结构跟当今一些农村地区的老房子几乎一样。此外，当时的人们还会在地上铺一层经过细致加工的灰褐色“水泥”，非常坚硬光滑。

“我们在部分房址上发现了大面积的墙体或房顶倒塌堆积，这在洛阳地区还是首次发现，期待能从中获取更多有价值的信息。”任广说。