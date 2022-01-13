“两清一护” 让龙乡汝阳流淌幸福河

在龙乡汝阳中部，秦岭支脉向东延绵的最后一道山梁——大虎岭，横亘东西，将县域划分成山北、山南。山南属淮河流域，水归北汝河入淮，山北河川则汇流伊河，最终入黄。

在龙乡汝阳中部，秦岭支脉向东延绵的最后一道山梁——大虎岭，横亘东西，将县域划分成山北、山南。山南属淮河流域，水归北汝河入淮，山北河川则汇流伊河，最终入黄。

在大虎岭北麓的蔡店乡，有一条小河蜿蜒而过，有一个古村滨水而居，它们在源远流长的中国酒文化中的地位无可替代。这条河叫杜康河，这个村叫杜康村。

“古朴悠然的杜康河，又回来了！”夏日天朗气清，经过小流域“两清一护”治理的杜康河，在杜康村汇成一片清澈的浅水滩，映衬着飞檐翘角、白墙黛瓦的豫西民居。入眼的画面里，还有休闲的游客、洗衣的农妇、嬉戏的孩童，动静相宜，相得益彰。

杜康河，是自然之河，更是文化之河。它从大虎岭出山，流经杜康村时，两岸泉水汩汩而出、千年不息。早在黄帝时期，杜康便在此留下“空桑秽饭，酝以稷麦，以成醇醪，酒之始也”的美丽传说。自此以降，杜康河便“流入”醇香厚重的中国酒文化。

在很长一段时间里，杜康河连带杜康村，空有一个响当当的名字，并未展露出区别于其他乡村河流的特质，河道淤积、岸线侵占等问题随处可见。“可以说，杜康河的水环境、水生态都不足以与其水文化相匹配。”杜康村党支部副书记袁向锋说。

随着小流域“两清一护”治理的开展，杜康河作为示范段工程，与杜康村乡村振兴一体谋划、同步展开，着力提升水安全、水生态、水文化、水景观。

“拆违治乱是‘两清一护’必须啃下的‘硬骨头’。”袁向锋说。原来，河边布满违建，河道尽是荒芜。为了保安全、提形象，村里拆除杜康河沿线违建48处，小流域“两清一护”治理势如破竹。

清淤清障、生态护岸是基础工程。在提升行洪防洪能力的基础上，该村按照乡村运营的理念，在杜康河合理布设了泉水保护、拦水堰、湿地景观、堤路贯通等工程。

“一拆一治，杜康河彻底亮堂了。”袁向锋感慨道。未来，以杜康河为轴，两岸将打造民宿、酒肆、美食体验等业态，真正让杜康河成为幸福河。

与杜康河等山北水系相比，山南的北汝河水系更为发达。如今，前坪水库大坝下闸蓄水，蜿蜒的北汝河在坝前的群山之间，汇成万顷碧波。

“前坪水库的建设，结束了淮河上游无控制性大型水利工程的历史，将北汝河防洪标准由不足10年一遇提高到20年一遇。”汝阳县水利局局长张念伟坦陈道。随着大坝落成，北汝河干流从此安澜。以此为支撑，汝阳全面实施北汝河治理及其支流小流域“两清一护”治理，整体提高流域防洪水平。

来到马兰河、板棚河、斜纹河等北汝河支流，原来荒芜杂乱的河道修葺一新、平整开阔，让沿岸乡亲的心里格外安稳、踏实。置身北汝河下游县城段，又是另一番景象。在这里，清清的河水，映衬着湛蓝的天，滨水绿道串联起湿地景观，映照着楼房林立的城镇，一幅城水相依、水绿相融、人水和谐的美好画卷徐徐展开。

“当前即将进入主汛期，汝阳全域10条河流小流域‘两清一护’治理任务已经基本完成。”汝阳县委负责同志表示，治水兴水，久久为功。下一步，该县将把巩固小流域“两清一护”治理成果与推进乡村振兴、城市提质结合起来，力保水安全、水生态，融入水文化、水景观，真正让遍布城乡的河流成为造福人民的幸福河。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 实习生 宋晓艳 通讯员 洛水利 文/图）