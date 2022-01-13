瀍河区北关社区：老旧车棚变身健身小广场

“这里改造后，社区环境好了，我们也能在家门口锻炼。”日前，提起家门口的健身小广场，瀍河区瀍西街道北关社区居民张建设赞不绝口。

“这里改造后，社区环境好了，我们也能在家门口锻炼。”日前，提起家门口的健身小广场，瀍河区瀍西街道北关社区居民张建设赞不绝口。不久前，这个健身小广场还是一个老旧车棚，破旧不堪。经过民意调查，北关社区召开居民议事会，决定对闲置的老旧车棚进行改造。该健身广场于本月初建成投用，面积约200平方米，设置有乒乓球场地及其他运动器材，还有先进模范宣传栏，整体面貌焕然一新。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 许红丽）