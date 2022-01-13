洛阳：活化红色遗产 赓续红色血脉

八路军驻洛办事处纪念馆、中共洛阳组纪念馆、中信重工焦裕禄事迹展览馆……洛阳是一座具有深厚革命底蕴和传统的城市，丰富的红色教育资源，铸就了河洛大地鲜明的精神底色。

八路军驻洛办事处纪念馆推出的全景式沉浸体验活动

八路军驻洛办事处纪念馆、中共洛阳组纪念馆、中信重工焦裕禄事迹展览馆……洛阳是一座具有深厚革命底蕴和传统的城市，丰富的红色教育资源，铸就了河洛大地鲜明的精神底色。

“体验式”红色旅游让“沉寂”乡村焕发新活力

“我想让他走出教室，上一堂别样的党史课，接受革命精神洗礼。”提起前不久在嵩县车村镇龙王村“红军长征纪念碑”前给儿子讲长征故事的事儿，市民张燕仍难掩激动。

近日，记者驱车来到龙王村，这里漫山翠绿，一座“红军长征纪念碑”屹立在村头，几位游客正在瞻仰。

车村镇位于伏牛山腹地，这里不仅有青山绿水，还拥有独特的红色资源。近年来，该镇通过构建集研学、休闲、观光、体验于一体的发展体系，打出、打好“红色旅游牌”，助推乡村振兴。

树仁村围绕红军巷建设村史馆，两河口村建设了党史学习教育长廊和红色文化展厅，两河口村建起“忆苦思甜”大食堂，龙王村依托红石关战斗遗址修建了红军亭……

红色资源被“活化”，昔日“沉寂”的乡村焕发新活力。车村镇相关负责人介绍，通过发展“体验式”红色旅游，当地群众受益匪浅。