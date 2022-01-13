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两所司法类院校计划在豫招生247人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.21 08:25

　　昨日，记者从市招生考试中心获悉，省教育考试院日前发布2022年部分司法类院校提前批录取专业在豫招生计划，相关院校共招247人。

　　招生计划

　　①中央司法警官学院39人(本科)

　　男生32人(含国家专项计划10人)、女生7人。

　　②河南司法警官职业学院208人(专科)

　　男生202人、女生6人。

　　报考条件

　　市招生考试中心普招科科长高冰南说，报考上述院校的考生应满足以下条件——

　　①已参加2022年高考的河南籍考生。

　　②年龄为16周岁以上、22周岁以下(2000年9月1日至2006年8月31日出生)，未婚。

　　③志愿从事人民警察及其他政法工作，具备良好的身体素质和心理素质等。

　　报考流程

　　(一)志愿填报

　　中央司法警官学院执行本科二批录取控制分数线。

　　河南司法警官职业学院执行高职高专批录取控制分数线。

　　考生须于6月26日至28日登录河南省教育考试院网站，完成网上志愿填报。填报的志愿以最后一次保存的为准，填报时间截止后将无法更改。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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