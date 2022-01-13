两所司法类院校计划在豫招生247人

昨日，记者从市招生考试中心获悉，省教育考试院日前发布2022年部分司法类院校提前批录取专业在豫招生计划，相关院校共招247人。
昨日，记者从市招生考试中心获悉，省教育考试院日前发布2022年部分司法类院校提前批录取专业在豫招生计划，相关院校共招247人。
昨日，记者从市招生考试中心获悉，省教育考试院日前发布2022年部分司法类院校提前批录取专业在豫招生计划，相关院校共招247人。
招生计划
①中央司法警官学院39人(本科)
男生32人(含国家专项计划10人)、女生7人。
②河南司法警官职业学院208人(专科)
男生202人、女生6人。
报考条件
市招生考试中心普招科科长高冰南说，报考上述院校的考生应满足以下条件——
①已参加2022年高考的河南籍考生。
②年龄为16周岁以上、22周岁以下(2000年9月1日至2006年8月31日出生)，未婚。
③志愿从事人民警察及其他政法工作，具备良好的身体素质和心理素质等。
报考流程
(一)志愿填报
中央司法警官学院执行本科二批录取控制分数线。
河南司法警官职业学院执行高职高专批录取控制分数线。
考生须于6月26日至28日登录河南省教育考试院网站，完成网上志愿填报。填报的志愿以最后一次保存的为准，填报时间截止后将无法更改。
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