两所司法类院校计划在豫招生247人

昨日，记者从市招生考试中心获悉，省教育考试院日前发布2022年部分司法类院校提前批录取专业在豫招生计划，相关院校共招247人。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，省教育考试院日前发布2022年部分司法类院校提前批录取专业在豫招生计划，相关院校共招247人。 昨日，记者从市招生考试中心获悉，省教育考试院日前发布2022年部分司法类院校提前批录取专业在豫招生计划，相关院校共招247人。 招生计划 ①中央司法警官学院39人(本科) 男生32人(含国家专项计划10人)、女生7人。 ②河南司法警官职业学院208人(专科) 男生202人、女生6人。 报考条件 市招生考试中心普招科科长高冰南说，报考上述院校的考生应满足以下条件—— ①已参加2022年高考的河南籍考生。 ②年龄为16周岁以上、22周岁以下(2000年9月1日至2006年8月31日出生)，未婚。 ③志愿从事人民警察及其他政法工作，具备良好的身体素质和心理素质等。 报考流程 (一)志愿填报 中央司法警官学院执行本科二批录取控制分数线。 河南司法警官职业学院执行高职高专批录取控制分数线。 考生须于6月26日至28日登录河南省教育考试院网站，完成网上志愿填报。填报的志愿以最后一次保存的为准，填报时间截止后将无法更改。 下一页 尾页 [1] [2]