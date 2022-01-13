居民：这棵枯树不安全 社区：马上处理

近日，家住瀍河区新街213号院新房家园小区的居民反映，小区院内有一棵枯树，遇到强对流天气或许会给周边居民带来安全隐患，希望有关部门能尽早帮忙处理。

近日，家住瀍河区新街213号院新房家园小区的居民反映，小区院内有一棵枯树，遇到强对流天气或许会给周边居民带来安全隐患，希望有关部门能尽早帮忙处理。

昨日，记者来到新街213号院新房家园，在小区内找到了居民所说的那棵枯树。这棵树高约13米，树上光秃秃的没有叶子，接近树根处的树干发黑、开裂。

“这棵树枯死有一段时间了，旁边就是居民楼和小区的通道，一旦倒了可能会造成人员及财产损失。夏季雷雨天气较多，希望有关部门尽快处理。”一名居民说。

随后，记者联系了瀍河区东关街道办事处新街社区。社区工作人员说，他们也接到了居民的反映。“我们实地查看后，发现这棵树确实已枯死了，但也不能随意砍伐，需要办理相关手续。”该工作人员说，最近，他们会向有关部门报备、申请，然后请专业人员把这棵树砍了。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）