在隋唐洛阳城中轴线上，明堂即“七天建筑”中的天宫。它是武则天的创举，初为唐明堂，称万象神宫；重建后为武周明堂，称通天宫。

明堂 洛报融媒·洛阳网记者 曾宪平 摄

天子之庙，在国之阳

在隋唐洛阳城中轴线上，明堂即“七天建筑”中的天宫。它是武则天的创举，初为唐明堂，称万象神宫；重建后为武周明堂，称通天宫。

明堂起源很早，最初是古人立表测影、观象授时之地，后来成为天子之庙，夏称世室，殷称重屋，周称明堂。

关于明堂的作用，东汉班固在《白虎通义》中记载为：“天子立明堂者，所以通神灵，感天地，正四时，出教化，宗有德，重有道，显有能，褒有行者也。”

作为国家的重要礼制建筑，明堂通常建在都城之南，即“在国之阳”。如北魏郦道元在《水经注》中记载，东汉明堂就在汉魏洛阳城南，是一座上圆下方的建筑，有“九室重隅十二堂”。

既然明堂自古就有，为何又说它是武则天的创举？这是因为西晋之后，明堂废绝，人们早已忘记它的模样。

隋代，建筑大师宇文恺经多方考证，按比例造出了“下为方堂，堂有五室；上为圆观，观有四门”的明堂模型。他又作《明堂图议》呈给隋炀帝，欲在洛阳城营建明堂，可此事最终被搁置下来。

到了唐代，唐太宗也打算营建明堂。可明堂该建成什么样？大臣和诸儒引经据典，各抒己见，因分歧太大，直到唐太宗去世也没能实现。

唐高宗继位后，也面临同样的问题。他屡次下诏要建明堂，都因“群议未决”，迟迟不能确定方案。最终，他在洛阳紫微城抱憾离世，皇后武则天遂执掌了朝政大权。

武则天吸取唐高宗父子的教训，决定“自我作古”，不听众人议论。公元687年，她下令拆毁紫微城正殿乾元殿，“于其地作明堂”。

乾元殿的前身是乾阳殿，隋炀帝在这里接受过万国朝贺。隋亡之后，李世民见乾阳殿太过奢华，命人将其焚毁。后来，唐高宗在其基础上建起乾元殿，不料这块地方又被为明堂选址的武则天看中了。

明堂建成，女皇登基

将乾元殿拆毁建明堂，为武则天带来了很大的争议。

按照古制，明堂应建在都城之南，所谓“在国之阳，三里之外，七里之内”的地方。不过，武则天有自己的想法，她将明堂建在紫微城正殿的位置上，是想作为朝堂来用，即“法紫微以居中，拟明堂而布政”。

对此，唐睿宗李旦无话可说。他只是名义上的皇帝，朝政全由太后武则天说了算。别说武则天要建明堂了，就是她要登基称帝，作为儿子的他也不敢说半个“不”字。

武则天的侄子武承嗣也看出了这一点。据《旧唐书》记载，公元688年，他让人将一块刻有“圣母临人，永昌帝业”字样的瑞石献给武则天，声称是在洛水中发现的。武则天喜不自胜，称瑞石为宝图，后又改为天授圣图；称洛水为永昌水，在水侧置永昌县，并封洛水之神为显圣侯。

当年十二月，明堂建成。武则天又“为坛于洛水之北，中桥之左”，亲率皇帝、皇太子及文武百官、诸夷酋长等祭拜洛水，史称拜洛受图。其声势之浩大，人谓“自有唐已来，未有如此之盛者也”。

明堂的确十分壮观。它高294尺(约90米)，共分三层，下方上圆，分别对应四时、十二时辰和二十四节气，又称万象神宫。其顶上有“铁鷟(音同卓)入云，金龙隐雾”，人们在百余里外就能看到，诸夷酋长纷纷遣使前来道贺。

公元689年春，武则天开始在明堂举行大典、颁布政令，并赐宴群臣。

公元690年秋，侍御史傅游艺率关中百姓900多人前来上表，请武则天将国号由唐改为周。随后，从文武百官、皇亲国戚到远近百姓、四夷酋长及僧人、道士等，又有6万多人上表请求改唐为周，唐睿宗李旦也自请改为武姓。

眼看时机成熟，武则天不再推辞。当年九月九日，她在洛阳则天门城楼登基称帝，建立武周政权，成为中国历史上唯一的正统女皇帝。

还政李唐，明堂废毁

对自己一手创立的明堂，武则天十分重视。她不仅在明堂举行大典、发布政令，还将其视为国运和皇权的象征。

她怎么也没想到，有人竟敢一把火将明堂焚毁。

焚毁明堂的人是谁？武则天的面首薛怀义。公元695年年初，他为泄愤火烧天堂，结果火灾延及明堂，一夜之间，二堂具毁。

武则天受此打击，一度“欲避正殿”，检讨过失。有大臣开导她，称明堂被焚是人祸，不是天灾，不宜自我贬损。她很快振作起来，下诏让薛怀义在原址重建明堂，并率文武百官封禅嵩山。

公元696年，新明堂落成，又称通天宫。武则天还命人铸成高大的九鼎和十二生肖铜像，列于明堂之内。

与第一次所建的唐明堂不同，这次的明堂已经姓“周”了。武则天考虑到自己年事已高，将来李、武两姓会因争夺皇位而产生矛盾，遂令儿子李显、李旦与侄子武三思等“立誓文于明堂”，以防患于未然。

当时，钟绍京精于书法，明堂门额、九鼎之铭及宫殿门榜等，都由他所题。武则天还政李唐后，钟绍京担任宫苑总监，协助李隆基平定“韦氏之乱”立下大功，并因此官至宰相。

唐玄宗李隆基是李旦之子、武则天之孙，他登基后对明堂进行了改造，即拆毁上层建筑，将下层恢复为乾元殿，并在这里治国理政。

明堂见证了唐玄宗开创的盛世。唐人王昌龄有诗云：“明堂坐天子，月朔朝诸侯。”诗仙李白也在《明堂赋》中说“四门启兮万国来”。

安史之乱爆发后，大唐盛世不再，洛阳也几度被叛军占领。公元762年，回纥兵在洛阳焚宜春院，“延及明堂，甲子日而尽”。

女皇武则天和她的明堂，从此成了历史记忆的一部分。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）