洛阳公交车长温艮宽：开得了大公交 捏得出关云长

车水马龙的九都路上，一辆66路公交车顶着烈日前行，司机手握方向盘，紧盯前方；古色古香的洛邑古城里，一民宿内设有工作台，穿着大褂的师傅正手持工具，认真制作面塑……从事看似毫无关联的两种职业的其实是同一个人——温艮宽。

温艮宽制作面塑作品

车水马龙的九都路上，一辆66路公交车顶着烈日前行，司机手握方向盘，紧盯前方；古色古香的洛邑古城里，一民宿内设有工作台，穿着大褂的师傅正手持工具，认真制作面塑……从事看似毫无关联的两种职业的其实是同一个人——温艮宽。

温艮宽家住老城区岳村社区，今年47岁，他既是市公交集团二分公司的66路公交车长，又是瀍河区非物质文化遗产温家面塑的第四代传承人。少年时代，他就在家庭影响下喜欢上了面塑，在长辈的悉心指导下，手艺日益精进。

“我从小就跟着爷爷和父亲学习，10多岁的时候就能独立制作了。”温艮宽说，当年他跟着大人在洛阳城里走街串巷卖面塑，积累了不少经验。20多岁时他去了武汉，又拜访名师继续提升技艺。出师后，他在20多年间制作了大大小小五六百件面塑作品。