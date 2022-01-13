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今日夏至 洛阳全区晴天间多云 气温23℃到38℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.06.21 08:21

　　北京时间今天17时14分，我们将迎来夏至节气。

　　夏至是二十四节气中的第十个节气、夏季的第四个节气，也是较早确立的节气之一，更是创立二十四节气体系的始点性节气。

　　夏至标志着炎夏盛暑来临，高温炙烤正式开始，但此时还不是一年中最热的时候，因为此时接近地表的热量还在继续积蓄，并没有达到鼎盛期。我国古代把夏至分为三候：“一候鹿角解；二候蝉始鸣；三候半夏生。”意思是，此时鹿角开始脱落，知了开始鼓翼鸣叫，喜阴的药草半夏开始生长。

　　夏至的到来，意味着开始进入防汛关键期。此时地面受热强烈，空气对流旺盛，午后到傍晚容易出现雷雨、大风等强对流天气。这种天气骤来疾去，影响范围通常不大，所以有民谚“夏雨隔田坎”。“诗豪”刘禹锡曾巧妙地借喻这种天气，写出“东边日出西边雨，道是无晴却有晴”的诗句，广为流传。

　　夏至后，太阳直射地面的位置将逐渐南移，北半球将白昼渐短，黑夜渐长，所以我国有“吃过夏至面，一天短一线”的民谚。为什么夏至这天要吃面条呢？这个习俗和黄河流域夏粮丰收密不可分。此时，新麦入仓，中国节气饮食的一大特点是尝新、尝鲜，人们自然不会错过面这种既新鲜又营养的时令主食。此外，从气候和营养学上讲，夏至前后我国天气炎热，人们常常食欲不振，吃热面条可发汗除湿，吃凉面条能降温去火，是食疗作用的体现。

　　总而言之，夏至时节，虽然炎热，却也带来无穷的生机与美好。绿荫渐浓，荷花映日，蛙叫蝉鸣，麦谷满仓，阴阳流转与时节更迭完美交融，体现着中国人特有的智慧和自然观。

　　今天夏至，洛阳仍将“热得让人怀疑人生”。市气象局根据最新气象资料分析，今天白天，洛阳全区晴天间多云，偏南风2级到3级，气温23℃到38℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区多云转阴天，有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局地大雨或暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气，偏南风2级到3级，气温25℃到38℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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