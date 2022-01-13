特别视点 | 看地方党报新闻客户端“掌上洛阳”如何破圈？

河南洛阳日报报业集团旗下“掌上洛阳”客户端2021年实现跨越式发展：累计下载量从80多万增至140多万，日活用户达17万，服务功能近30项；传播力、引导力、影响力、公信力快速提升，成为洛阳主流媒体融合创新发展主平台；并于2021年底荣获中国地市党媒2021年融合发展创新示范项目。

【背景资料】河南洛阳日报报业集团旗下“掌上洛阳”客户端2021年实现跨越式发展：累计下载量从80多万增至140多万，日活用户达17万，服务功能近30项；传播力、引导力、影响力、公信力快速提升，成为洛阳主流媒体融合创新发展主平台；并于2021年底荣获中国地市党媒2021年融合发展创新示范项目。

“掌上洛阳”客户端的快速蹿红与“出圈”，其背后的“核心密码”与样本意义是什么？

答案是：“掌上洛阳”客户端团队苦练内功，以用户为中心，以内容建设和传播为驱动，以影响力、传播力为基础，不断增强现代传播能力和优质服务能力。如果用一句话概括这一经验，就是做好“五” “四” “三” “二”过程，完成“一”个光荣任务。

五项“关注”：以用户为中心强化内容生产

“掌上洛阳”客户端，是由洛阳日报报业集团自主研发，拥有自主知识产权的手机App，于2015年正式上线。近年来，洛报集团将客户端作为集团媒体融合的重要支撑来打造，加大对客户端的资金和人力投入，使客户端在本地移动媒体中异军突起。2021年初，洛报集团推进“媒体平台做大做强” “内部资源整合配置” “机制流程优化再造” “新型人才培育引进” “优质内容产能提升”“新兴技术开发应用”媒体融合“六大工程”，将“掌上洛阳”列为与洛阳日报、洛阳晚报、洛阳网并列的四大媒体平台之一，成立独立的编辑部。并将集团主力军挺进主战场，为客户端配备年轻骨干采编、技术、经营人员，重金购置视频设备,对客户端技术进行优化扩能升级，使其成为洛阳新媒体的“先头兵” “突击队”。

(一)重大主题宣传关注“全”

尖兵作用，首先体现在内容生产上。突出核心意识、大局意识是“掌上洛阳”内容运营的“主题曲”。作为洛阳市委、市政府在移动互联网领域的权威发布平台，“掌上洛阳”始终将重大主题宣传作为工作的重中之重，视之为提升新闻传播力、增强舆论引导力的有效途径。一次次围绕重大主题组织的报道战役，充分起到了聚人心、鼓士气、聚力量的作用。

包括文图专题、海报、长图、视频、音频、H5、视频(图文)直播等表现形式“齐上阵”，基本成为“掌上洛阳”重大主题宣传的“标配”。2022年2月，洛阳市两会召开，“掌上洛阳”围绕两会报道共推出系列融媒体产品20余个(组),其中的重点工作双语海报、“动手解锁2022洛阳关键数字” SVG海报、系列短视频等产品，提炼精当、制作精美，传播力极强，让大量受众愿看、愿赞、愿转，“出圈”效果显著。同时，围绕交互性，搭建“两会直播间”，邀请市人大代表和政协委员就两会热门话题进行对谈。

(二)重要信息发布关注“快”

移动互联时代，一条重要信息的发布，时间不再以天计、以时计，而是以分计甚至以秒计。快速，特别是以“准确”和“高品质”为基础的“快”，才能在速度的战役中占据主导地位，抢占受众的优先关注。

2022年初，境外疫情频繁输入，导致国内各地疫情点多、面广、频发，洛阳疫情防控也面临复杂性、艰巨性、反复性的严峻形势。疫情当前，“掌上洛阳”编辑部与疫情防控指挥部、各相关县区及单位密切协作，在24小时即时推送相关信息的同时，迅速制作发布《全员核酸检测“十问十答”》《5个问题带您了解新冠病毒抗原自测》等海报、长图、H5、视频新媒体产品20多个(组)，普及常识、宣传政策，暖心鼓劲儿，传播力极强。市委宣传部点名在洛阳网和“掌上洛阳”开设“抗疫呼声洛阳马上办”栏目，及时收集诉求，解决大家遇到的各种急难愁盼问题。群众提交的诉求会第一时间直达洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部——“掌上洛阳”，成为疫情期间的“连心桥”。

(三)重要节点报道关注“近”

做新闻，绕不开的是一些具有特殊意义的节点，围绕重要节点，提早策划、集中发力是惯常做法。把这些节点做“近”做“软”，才能“抓人”。

2021年，地铁1号线开通，洛阳成为中西部地区第一个开通地铁的非省会城市。为此，“掌上洛阳”推出《洛阳地铁你问我答》互动专题、《“数”说洛阳地铁》长图、《不解释了，快上车！》H5、地铁1号线试运行5G直播、探访地铁1号线系列短视频等系列产品，同时组织网友进行地铁试乘活动。关于地铁,从特色到服务，从站点到沿线，再到乘客如何购票，疫情防护有何要求，甚至到坐轮椅老年乘客如何上下地铁通道，如何进入地铁，都给予了详尽的介绍，帮助受众轻松愉悦地进行了地铁“云体验”。

(四)重点策划呈现关注“新”

新媒体创新不易，这个不易就体现在更新迭代快——今天的新，到明天可能就是“旧”。对重头策划来说，更是如此。要出新，就必须让技术和创意为策划赋能。

花开花落二十日，一城之人皆若狂。作为集旅游观光、经贸合作与交流等为一体的大型综合性经济文化活动，一年一度的中国洛阳牡丹文化节，是洛阳走向世界的桥梁和世界了解洛阳的名片。年年岁岁牡丹相似，岁岁年年策划不同——牡丹文化节融媒体报道，永葆吸引力的关键就是“新”。

2021年第39届中国洛阳牡丹文化节期间，“掌上洛阳”推出大型专题《辉煌百年路，花开新征程》及系列海报、长图、视频，全方位报道牡丹文化节盛况；推出互动策划活动《39载老照片，见证洛阳“那年花开”》，邀请广大市民分享自己与历届牡丹文化节的故事，追忆节会发展历程，喜赞市民新生活，在全市引发热议；同时，结合城市建设新地标，设计系列海报《当牡丹遇见……》,彰显古今辉映城市风貌——海报通过多渠道传播，屡屡登上各大新媒体平台的同城热搜榜。

(五)重头政策解析关注“引”

实践证明，在报道重头政策时，除第一时间准确传递信息外，合理阐释、解析与观点引领十分重要。科学的引导，需在传播方式上贴近受众，在创新表达上下大力气。

众所周知，评论是纸媒的看家本领和灵魂旗帜。“洛平”是《洛阳日报》的重要品牌，是市委市政府引领全市重点工作的重要抓手。“掌上洛阳”联合洛阳日报融媒采集中心评论部对市民关注的民生热点进行视频化改造，推出“洛平说”，评论部的大咖由幕后走到台前，出镜出声网评热点，既有深度又有热度，点击量屡创新高，有效引领了全市舆论导向，成为客户端和日报媒体融合的创新样板。一年多来，“洛平说”每逢大事必发声：在洛阳第二条高铁列入国家规划、洛阳组建四大城市医疗集团、校外培训“限价令”等市民关心、社会热议的重头政策出台时，“掌上洛阳”的“洛平说”均发出了自己极具穿透力的声音，叫响了“听洛平懂洛阳”六个字。

(洛阳两会双语海报)