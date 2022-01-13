今儿起，洛阳人去濮阳吃裹凉皮 到三峡库区旅游更便捷

6月20日，济南至郑州高速铁路濮阳至郑州段(以下简称济郑高铁濮郑段)开通运营，洛阳龙门站有了始发终到濮阳东站的高铁。

6月20日，济南至郑州高速铁路濮阳至郑州段(以下简称济郑高铁濮郑段)开通运营，洛阳龙门站有了始发终到濮阳东站的高铁。

记者了解到，调图后，洛阳龙门站新增列车32列，其中从洛阳龙门站始发，终到濮阳东站的有G7912、G7926两列高铁：

G7912洛阳龙门-濮阳东6：51开始发车，9：27终到濮阳东，历时2小时36分，商务座特等座501.5元，一等座240元，二等座150元。

G7926洛阳龙门-濮阳东9：57开始发车，12：14终到濮阳东，历时2小时17分，商务座特等座545.5元，一等座260元，二等座161.5元。

从濮阳东站返程洛阳龙门站的是G7929次高铁，16：44从濮阳东站始发，19：28终到洛阳龙门站，历时2小时44分，商务座特等座501.5元，一等座240元，二等座150元。

“濮阳终于加入高铁大家庭里了，我之前坐车回濮阳需要大半天时间。现在，从洛阳回老家濮阳只需两个多小时，太方便了。”在洛阳工作多年的陈先生说，濮阳是杂技之乡、有裹凉皮、壮馍、滑脊汤等美食，欢迎洛阳人前往濮阳旅游，观赏杂技表演，品尝濮阳美食。

6月20日，济郑高铁濮郑段和郑渝高铁“携手”开通运营，以郑州为中心，覆盖中部、辐射全国的米字形高铁网在全国率先建成。