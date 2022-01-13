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给加油机做免费“体检” 让百姓消费更放心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.20 18:52

　　油价“蹭蹭”上涨，加油机和加油机计量是否准确，备受“有车一族”关注。20日，洛阳市质量计量检测中心计量检定人员对洛阳部分加油站进行日常检定，记者跟随记录。

　　据悉，洛阳市质量计量检测中心承担市区110个加油站的4000多把加油枪检定，每年对每台加油机进行2次强制检定，检定周期为6个月，当日检定的加油站分别是中国石油洛阳第二十五加油站和洛阳市晟翔燃油有限公司孙辛路加油站。

　　外观检查

　　部位一：加油机屏幕显示数字是否完整

　　部位二：加油机外侧的铭牌，铭牌类似于加油机的身份证，上面记录了出厂日期、型号、出厂编号、流量范围、最大允许误差等相关信息。

　　部位三：加油枪号，单条不需要编号，超过1条需要设置编号，如1号油枪、2号油枪等。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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