“重点产业集群”高质量发展专题研讨班结业

近日，为期三天的“重点产业集群”高质量发展专题研讨班在中共洛阳市委党校(洛阳行政学院)结业，共有70余名学员参加本期培训。

近日，为期三天的“重点产业集群”高质量发展专题研讨班在中共洛阳市委党校(洛阳行政学院)结业，共有70余名学员参加本期培训。

为进一步提升洛阳市干部的产业发展能力，洛阳市委组织部会同洛阳市工信局等部门，自17日起，在中共洛阳市委党校举办为期三天的“重点产业集群”高质量发展专题研讨班。

此次研讨班聚焦新能源电池、农机装备、高端轴承、航空装备、耐火材料、光电元器件、生物医药、电子显示材料、特色精细化工和人工智能等十大重点产业集群，以县区政府分管领导和相关部门负责同志、市直相关部门重点科室负责同志为主要培训对象。研讨班综合运用政策解读、专题授课、业务实训和互动交流等形式，安排市直部门领导干部就十大重点产业集群发展的相关政策、目标任务、实施路径等进行深入解读，就招商引资、产业投融资和优化营商环境等工作开展业务实训，让“政策制定者讲政策”“产业发展一线操盘手讲实操”。

洛阳市委组织部相关负责人介绍，按照洛阳市委、市政府部署安排，围绕十大重点产业集群发展，洛阳市委组织部研究制定了《洛阳市干部队伍“重点产业集群”高质量发展系统化培训方案》，旨在通过系统培训，引导全市干部队伍进一步创新观念理念、拓宽思路视野、夯实业务能力、强化责任担当，切实把工作重心和干劲凝聚到抓产业、促转型、谋发展上来。

通过此次培训，学员普遍反映，对洛阳十大重点产业集群发展的必要性、紧迫性以及相关政策、实施路径有了更系统、更深入的认识，大大增强了发展信心，提振了发展士气。大家纷纷表示，要将所学知识与实际工作结合起来，为全市产业发展作出新的更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张婷婷 苗得雨 ）