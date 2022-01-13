减免房租、清理拖欠账款……洛阳市国资国企30项措施助力稳住经济大盘

记者20日从洛阳市国资委获悉，为发挥好国有企业作为国民经济“稳定器”“压舱石”作用，洛阳出台30项措施，从房租减免、清理拖欠账款、加强生产要素保障等方面，积极助力稳住全市经济大盘。

记者20日从洛阳市国资委获悉，为发挥好国有企业作为国民经济“稳定器”“压舱石”作用，洛阳出台30项措施，从房租减免、清理拖欠账款、加强生产要素保障等方面，积极助力稳住全市经济大盘。

●落实减免房租政策，降低中小企业用房成本

坚持“应免尽免、应免快免”，对承租洛阳市国资委监管国有资产类经营用房且受疫情影响不能正常经营的中小微企业、个体工商户，自2022年起免收3个月房租、减半收取12个月房租。租期不满一年的，可根据实际承租期按比例享受减免。

●落实清理“双拖欠”要求，及时足额支付中小企业账款

洛阳市国资委各监管企业要严格按照合同约定的时间、方式，做好在建项目EPC方对分包单位等中小企业工程款的支付。对于出现临时资金周转困难的子企业，集团公司或上级单位要给予临时性资金或增信支持。专项排查企业拖欠中小企业账款情况，确保无分歧欠款应清尽清。

另外，洛阳市国资委监管企业不得利用国企市场优势，违规设立不合理的付款条件、时限，严控“背靠背”付款条款。同时对于长期合作、信誉良好、履约及时、确有困难的中小企业，在确保资金安全、对方书面申请、严格履行内部决策程序的前提下，可提前支付或预付部分账款。

在支付方式上，对于现金流较为充裕的企业要优先使用现金支付中小企业账款；未事先明示、书面约定非现金支付的，原则上不得使用非现金支付；开具的商业承兑汇票和供应链债务凭证期限原则上不得超过6个月。

●加强生产要素保障，帮助中小企业渡过难关

为保障企业供水供气，对受疫情影响严重的中小企业及个体工商户，协调国资参股的供水供气企业开通“欠费不停供”绿色通道，同时停止计收违约金，提供最长不超过6个月的延期缴费服务。

在优化用热服务方面，洛阳市国资委将协调国资参股的供热企业设置“一窗受理”服务窗口，实施容缺受理、告知承诺，力争1个工作日内完成报装手续办理审核；同时将集中供热管网投资建设边界，延伸到用热单位建筑规划红线，用热单位不再承担红线外的配套管网建设维保费用。

●做好中小企业金融服务，帮助企业缓解资金紧张

为帮助企业缓解资金紧张，洛阳市国资国企将加大普惠金融业务投放力度。积极发挥国鑫投资担保、华泽小额贷款等类金融企业以融促产服务作用，对符合要求的中小微企业提供资金支持，进一步优化程序、缩短办理时间，全年完成普惠金融业务投放不低于5亿元。同时，支持配合上下游中小企业开展供应链融资，实现自身优质信用与上下游中小企业共享。

●更大力度稳岗扩岗，发挥国有企业保就业引领作用

今年，洛阳市各市属企业将加大市场化招聘力度，通过“校企专场对接”“高校访企拓岗”等形式，力争全年提供就业岗位超600个，其中招聘高校毕业生200人。

另外，各监管企业要加强劳动用工规范，利用在建和新开工项目，为农民工提供更多就业岗位，通过依法订立劳动合同或劳务派遣协议等方式稳定农民工就业，力争2022年使用农民工不少于5000人。

●激发文旅市场活力，拉动消费提质升级

作为市属国有企业，洛阳市将支持文旅集团克服疫情影响，持续加大与河南卫视、腾讯、凤凰网、B站等知名平台合作，开展“牡丹国色动神都”“花舞奇妙夜”“国风隋唐上巳节”“国风戏剧节”等多种线上宣传活动，提升文旅品牌影响力。支持文旅集团聚力培育龙门、隋唐洛阳城城市IP，开展“云赏洛阳” “国风主题活动”“汉服免费游”等系列沉浸式活动，通过实施景区门票减免、推广电子消费券及文旅优惠卡等措施，持续提升文旅消费能级。

●谋划实施重点项目，发挥市属企业稳投资作用

洛阳市国资委将积极引导监管企业立足发展定位、遵循产业规律，谋划布局新兴产业和未来产业，加大风口产业和风口项目布局，引领经济转型发展。力争全年实施项目超120个、总投资超150亿元。

另外，洛阳市还将积极推动市属企业转型发展，力争市属企业2022年实现营业收入超500亿元，资产总额超3100亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 路强）