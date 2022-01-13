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持续高温天气 洛阳环卫部门增加洒水作业频次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.20 17:58

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近期洛阳持续高温，路上怎么没见洒水呢？

　　洛阳市城市管理局回复：根据《洛阳市道路机械化作业规范》相关规定，我市执行每天洒水4次的标准(上、下午各两次)，遇大风、高温天气(35℃以上)增加至6次，近期我市持续高温，市区环卫部门已将洒水作业频次由每天6次调整至不间断作业，因地表温度已达到50℃以上，路面洒水后很快被蒸发，洒水效果不明显。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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