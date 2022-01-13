咖啡店、书店入驻 洛阳一社区打造“功能+”新时代文明实践站

今天上午，记者在洛阳市涧西区长安路二社区新时代文明实践站看到，这里正在进行着一场特殊的招聘会，招聘会的双方分别是用工企业和社区居民。在距离招聘会不远处，几名社区青年居民正在一边喝着咖啡一边读书，书香、墨香溢满整屋。
今天上午，记者在洛阳市涧西区长安路二社区新时代文明实践站看到，这里正在进行着一场特殊的招聘会，招聘会的双方分别是用工企业和社区居民。在距离招聘会不远处，几名社区青年居民正在一边喝着咖啡一边读书，书香、墨香溢满整屋。
今天上午，记者在洛阳市涧西区长安路二社区新时代文明实践站看到，这里正在进行着一场特殊的招聘会，招聘会的双方分别是用工企业和社区居民。在距离招聘会不远处，几名社区青年居民正在一边喝着咖啡一边读书，书香、墨香溢满整屋。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605