咖啡店、书店入驻 洛阳一社区打造“功能+”新时代文明实践站

今天上午，记者在洛阳市涧西区长安路二社区新时代文明实践站看到，这里正在进行着一场特殊的招聘会，招聘会的双方分别是用工企业和社区居民。在距离招聘会不远处，几名社区青年居民正在一边喝着咖啡一边读书，书香、墨香溢满整屋。

今天上午，记者在洛阳市涧西区长安路二社区新时代文明实践站看到，这里正在进行着一场特殊的招聘会，招聘会的双方分别是用工企业和社区居民。在距离招聘会不远处，几名社区青年居民正在一边喝着咖啡一边读书，书香、墨香溢满整屋。