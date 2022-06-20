连日来，洛阳气温“高烧不退”，洛阳市王城公园动物园开启“防暑降温”模式。根据动物的生活习性，工作人员对不同动物采取不同的防暑降温措施，包括吹空调、喷淋、洗泥浴、改善饮食、剃毛等，确保动物安然度夏。

连日来，洛阳气温“高烧不退”，洛阳市王城公园动物园开启“防暑降温”模式。根据动物的生活习性，工作人员对不同动物采取不同的防暑降温措施，包括吹空调、喷淋、洗泥浴、改善饮食、剃毛等，确保动物安然度夏。

20日上午，在王城公园动物园环尾狐猴笼舍，工作人员送上精心准备的大餐。看到餐盘里放着苹果、西瓜、香蕉、红枣、白菜叶等各种果蔬，环尾狐猴立刻围了上来，吃得津津有味。“多吃一些时令果蔬，尤其是西瓜、番茄之类，可以帮助动物们补充水分。”王城公园动物园饲养员介绍。