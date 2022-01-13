开展水上救援演练 提高城市防汛救援能力【视频】

20日，记者从洛阳市城市管理局获悉，为进一步提高城市防汛救援能力、强化救援人员技能培训，洛阳市政建设集团有限公司近日在洛河上阳宫段开展水上防汛救援演练。

20日，记者从洛阳市城市管理局获悉，为进一步提高城市防汛救援能力、强化救援人员技能培训，洛阳市政建设集团有限公司近日在洛河上阳宫段开展水上防汛救援演练。

此次演练主要围绕冲锋舟、橡皮艇的安装和操作，以及落水救援等方面进行。该公司有关负责人介绍，水上防汛救援是城市防汛应急的重要组成部分，本次水上防汛救援演练，进一步完善了市政防汛应急预案，检验了防汛救援人员间的协同能力，积累了防汛救援实战经验。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图/视频)