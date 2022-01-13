网友反映洛阳地铁站内候车座椅少 市轨道交通集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：地铁站内的候车座椅太少，例如龙门高铁站站台其中一端没有座椅，还有的站点两端都没有座椅，只有中间有，希望能增加一些候车座椅。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：地铁站内的候车座椅太少，例如龙门高铁站站台其中一端没有座椅，还有的站点两端都没有座椅，只有中间有，希望能增加一些候车座椅。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：地铁站内的候车座椅太少，例如龙门高铁站站台其中一端没有座椅，还有的站点两端都没有座椅，只有中间有，希望能增加一些候车座椅。
洛阳市轨道交通集团回复：经调查了解，龙门高铁站因其中一端设置有线路导向牌，故将座椅放置站台中部。我司后期会根据车站客流特点、疏散路径及乘客需求，合理调整座椅位置，努力为您提供更好地乘车环境。
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