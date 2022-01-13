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329名！洛阳市教育局、洛龙区和涧西区公开招聘教师
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网综合 2022.06.20 11:51

　　连日来，洛阳市教育局、洛龙区和涧西区相继发布招聘信息，面向社会公开招聘教师，共329名。具体内容如下：

2022年洛阳市教育局公开招聘教师54名

　　16日，洛阳市教育局网站发布公告称，为满足市直中小学校教育教学工作需要，2022年度洛阳市教育局面向社会公开招聘(考试招录)财政全供事业编制教师54名。

　　引进对象为普通高等教育本科及以上学历和学位(含经我国驻外使领馆和教育部认定承认的国外高校本科及以上学历，对所学专业及学历学位的审查以教育部留学服务中心颁发的国外学历学位认证书记载为准)。2022年应届毕业生须于2022年7月31日前取得毕业证、学位证，否则取消招聘或聘用资格。2017年起招收的非全日制研究生与全日制研究生学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。

　　报考人员应具有所报考学段教师资格，且资格证任教学科与报考学科一致(特殊教育学校要求毕业专业符合要求且具有小学以上教师资格，学科不限)。对于在2021年及2022年中小学(含幼儿园、中等职业学校)教师资格考试中受疫情影响考生(2021年及2022年中小学教师资格考试(NTCE)笔试成绩单或面试成绩单“受到疫情影响”栏标注为“是”)，可以参加教师招聘，通过教师招聘的可以先上岗从事辅助性教育教学工作，再参加考试并取得教师资格。聘用后未能在一年试用期内(自上岗聘用之日起开始计算)取得教师资格的，试用期满不予聘用。

　　报考人员采取个人网上提交报名信息、上传照片、缴费的方式进行，不接受现场报名。此次招聘的笔试组织形式为市直学校与涧西区、西工区、瀍河回族区联考，每名考生只能报考其中一个职位。

　　网上报名时间：2022年6月27日9:00 — 2022年6月30日17:00。

　　考生登录网上报名系统(网址：洛阳人事考试网(www.lysrsks.com))，按网站提示进入网上报名系统，按照要求填写并保存报名信息。

　　报名信息提交审核后，可于提交审核申请1日后登录原报名网站，查看是否通过报考资格审查。通过报考资格审查的人员，不能再报考其他职位。

　　网上缴费时间：2022年6月27日9:00 — 2022年7月1日17:00。

　　报考人员在网上缴费成功后，在规定时间内登录原报名网站，按照系统提示自行打印本人准考证(A4纸格式)。如因报考人员未及时打印准考证或因保管不慎丢失准考证，造成的后果由报考人员个人承担。

　　>>>2022年洛阳市市直学校考试招录教师公告

　　(来源：洛阳市教育局网站)

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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