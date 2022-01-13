来当“啄木鸟” 一起“随手拍” 发现城市不文明现象可在线上报

昨日，记者从市创建办获悉，由市创建办和市城市管理局联合主办的“洛阳啄木鸟，市民随手拍”活动今日启动，该活动旨在号召市民拿出手机，像啄木鸟一样发现身边的不文明现象，并进行线上反映，切实助力我市创建全国文明典范城市。

昨日，记者从市创建办获悉，由市创建办和市城市管理局联合主办的“洛阳啄木鸟，市民随手拍”活动今日启动，该活动旨在号召市民拿出手机，像啄木鸟一样发现身边的不文明现象，并进行线上反映，切实助力我市创建全国文明典范城市。

市创建办相关负责人说，所有的不文明现象都可以拍。无论是车窗抛物、不礼让斑马线、垃圾暴露、窨井盖丢失、道路破损、污水外溢、路灯照明缺失等有损市容的问题，还是露天烧烤、绿化行道树缺株、苗木枯死等暴露城市管理方面不足的情形，市民均可通过“洛阳啄木鸟，市民随手拍”活动绿色通道上报。市创建办将督促相关单位核实问题并尽快落实整改，力争对参与者的诉求做到“事事有回音，件件有着落”。

如何参与？市民可通过两种方式参与活动。

(一)微信小程序操作方法：

1.在微信中搜索“洛阳啄木鸟”，选择小程序；

2.进入小程序后，选择登录方式进行登录；

3.登录后，点选“市民随手拍”；

4.上传相关图片，在“问题描述”中简述问题发生位置和情况，在“位置信息”中进行具体定位，还可选择是否需要回访，然后点击“提交”；

5.在主界面点击“我的案件”，可选择上报的问题，查看上报历史和问题处置全程。

(二)微信公众号操作方法：

1.关注“洛阳市城市管理局”微信公众号“美好洛阳”；

2.点击“为民服务”中的“市民诉求”；

3.通过“随手拍”上传相关图片，在“问题描述”中简述问题发生位置和情况，在“位置信息”中进行具体定位，还可选择是否需要回访，然后点击“提交”；

4.通过“为民服务”中的“我的案件”查看上报历史和问题处置全程。

市城市管理局相关负责人说，该局的数字化城市管理平台收到市民的上报信息后，将由专人进行审核，把问题派发至责任单位进行处置。问题处置完毕，由辖区网格员到场核查，经数字化城市管理平台复核后办理结案。市民可在小程序和微信公众号中实时查看上报问题的处置进程和结果。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 陈志强 胡慧娟）