各批次志愿填报时间公布 考生应妥善保管填报密码

昨日，河南省教育考试院公布2022年高招考生指南。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，注意各批次网上志愿填报时间。

昨日，河南省教育考试院公布2022年高招考生指南。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，注意各批次网上志愿填报时间。

我省高考成绩及批次控制分数线将于25日公布。若考生对成绩有疑问，可于27日18时前，持本人准考证向报名点提交成绩复核申请。成绩复核主要检查答题卡信息是否与考生本人一致、是否漏评等，不复核评分宽严。

网上志愿填报系统将于26日开通，考生可登录河南省教育考试院网站，点击首页服务大厅中的“河南省普通高校招生考生服务平台”，在登录界面输入考生号、身份证号和报名时的密码登录系统并填报志愿。

考生必须在规定时间内完成志愿填报并保存，在规定的截止期前可以进行不超过两次的修改，以网上最后一次保存的志愿为准，填报时间截止后将无法更改。

高冰南提醒考生，妥善保管自己的密码，不要透露给他人。如忘记密码，可通过河南省普通高校招生考生服务平台的“忘记密码”功能进行密码重置。

需要提醒的是，艺术本科A段、艺术本科B段和艺术专科批次的各专业招生均实行平行志愿投档模式，以降低考生填报志愿风险。

今年，我省将继续开展普通高招考生咨询服务，考生可以通过河南省教育考试院官网咨询留言栏目和河南省教育考试院官方微信服务号在线咨询，或拨打河南省考生服务热线电话0371-55610639咨询。

25日至27日，我省将举行普通高招网上咨询活动，在豫招生高校将为考生提供在线填报志愿咨询服务。考生可以通过河南省教育考试院官网、官微及河南招生考试信息网、“招生考试之友”微信公众号咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 吕温）