中考在即 请注意这些热点问题

22日至24日，全市18.3万余名初三、初二考生将走入中考考场。

22日至24日，全市18.3万余名初三、初二考生将走入中考考场。考试当天，考生需要携带核酸检测证明吗？入场流程是什么？关于中考的热点问题，市招生考试服务中心相关负责人进行了解答。

●问：考试当天，考生需要携带核酸检测证明吗？

答：不需要。为确保我市中考顺利进行，在疫情防控方面，我市已做好相应的应急预案，考前14天，各校及报名点要做好考生的健康摸底排查工作，经审核确认可参加考试的考生的准考证上将加盖公章；中考入场时，考生凭加盖公章的准考证进入相应考点参加考试。

●问：考生进考点时需要戴口罩吗？入场流程是什么？

答：考生进考点时需要戴口罩。进入考场前，考生要摘掉口罩，将其放入考场门口的专用垃圾桶内，进行身份验证后戴好考场配备的专用口罩进入考场，并在摄像头下接受违禁物品检查。考试开始后，常规考场考生可取下口罩，隔离考场考生要全程戴口罩。考试结束后，考生要将口罩带离考场。

●问：中考能带演草纸吗？

答：不能。今年，数学、物理、化学3科的演草纸由各考区统一发放，其他科目不发演草纸，考生可在试题卷上演草。

●问：孩子没有时间概念，考试快结束时，老师会提醒考生涂答题卡吗？

答：每场考试结束前15分钟，信号铃响后，监考老师会提醒考生“还有15分钟，请掌握时间”，考生需要特别留意。

●问：孩子听力弱，平时戴助听器，用不用提前开证明？

答：不需要，入场时正常接受检查即可。

●问：天气比较热，进考点时能带水吗？

答：水可以带入考点，但不能带入考场。考生进入考场前，须将随身物品放在考场外的物品存放处。

●问：考务人员是如何选拔的？如何保证考试的公平、公正？

答：今年，我市中招考试在考务人员的选拔上严格执行回避制度，有近亲参加中考者应回避。初三任课老师、班主任，不得聘为除生物、地理外考试科目监考员；初二任课老师、班主任，不得聘为生物、地理考试科目监考员。每个标准化考场配备2名监考员，非标准化考场配备3名监考员；监考员工作考场，每半天调换一次。

欢迎广大考生、家长对违规违纪情况进行举报。中考期间，您可拨打市招生考试中心值班、举报电话(63358958)反映情况。对违纪、作弊现象，相关部门将按照考务细则严肃处理，发现一起，查处一起，决不姑息。(洛报融媒·洛阳网记者 焦琳 通讯员 侯玉平)