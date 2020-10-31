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孝顺“姐妹花”，养老院里伺候96岁老爸
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.20 08:35
杨女士照顾父亲

　　近日的一个上午，当记者来到滨河南路洛浦公园附近的群安养老院时，70岁的杨女士正在这里照顾96岁的父亲杨之行。

　　杨女士身材瘦削，系着一条围裙，很容易让人误以为她是这里的护工。

　　不是护工，她却像护工一样来养老院“上班”，精心护理老父亲——从2018年送父母进养老院起，这样的“工作”就一直在持续。有时，她的小妹和她“换换班”，她们被这里的工作人员称赞为孝顺“姐妹花”

　　父母双双病倒，姐妹俩到养老院“上班”

　　杨女士坐在父亲床边，抓起父亲的左手轻轻地按摩着，跟记者聊了起来。

　　“因为当初没跟父母一起住，所以后来他们摔倒后双双病倒，最后没办法才送到了养老院。”提起当年的情形，杨女士说他们姐弟四人为此很内疚。

　　2017年，91岁的杨之行不慎胸椎骨折，子女们带他看病，一开始没检查出来。“此前，父母虽然八九十岁了，但是可以自理，我们就轮流去父母家送饭、做家务。”杨女士说，后来，她的父亲因摔倒二次骨折，卧病在床。不久母亲也摔了一跤，又患感冒引发了肺炎。

　　“两人一病不起，我们无法在家照料，经过考察，才把他俩送到这里。”杨女士说，大妹身体不好，弟弟工作忙，为了让父母安心、舒心，她和小妹尽可能抽空到养老院照顾。

　　喂饭、擦身、读诗，只为让父母更舒心

　　“养老院的护工们年龄不小了，工作也很辛苦，我们搭把手，护工工作起来轻松些，父母也更舒心。”杨女士说。

　　就这样，杨女士和护工一样，给父母喂饭、擦洗身体、剪指甲……护工能做的，她都能做，护工做不到的，她也能做。“我在书上和电视上看过穴位按摩，没事就给父母捏捏脚、揉揉背，从头顶的百汇穴到脚底的涌泉穴都按摩一遍。”杨女士说。

　　“母亲是2020年7月去世的，她有文化，喜欢读书，喜欢诗词，我和小妹最欣慰的就是在她最后的日子里始终陪伴她，给她读诗、唱歌。”杨女士说。

　　“读完我们爱问母亲好不好，她总是由衷地说‘好’……我最怀念那段时光。”说这话时，杨女士微笑着，眼含泪光。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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